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The Parting Glass

Хрупкое прощание, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Колин не могла найти счастья в личной жизни и не придумала ничего лучшего, чем покончить с собой. Обстоятельства ее смерти странные, поэтому расследование все еще продолжается. А члены ее большой семьи воссоединяются, чтобы понять, что заставило молодую женщину расстаться с жизнью. Каждый из них терзается смутными подозрениями, что в этом может быть и их вина. Сначала они предполагают, что несчастной Колин сделал ее собственный муж. Но у некоторых событий нет подходящего объяснения.

  • Это дебютный фильм для актера Стивена Мойера в качестве режиссера, а также для Дэниса О’Хэра в качестве сценариста. Ранее они вместе снимались в сериале «Настоящая кровь». Сценарист также воплотил на экране образ одного из персонажей.
  • На написание сценария Дэниса О’Хэру вдохновили события, которые произошли лично с ним. Его сестра Кэтлин покончила жизнь самоубийством.
  • Одну из главных ролей в ленте исполнила Анна Пэкуин, которая также снималась в «Настоящей крови». Она играет роль Колин. Актриса на тот момент была моложе, чем сестра Дэниса О’Хэры.
  • Премьера состоялась на Международном фестивале кино в Эдинбурге в июне 2018 года. На цифровых платформах картину выпустили в сентябре 2019 года.

Реальная история дисфункциональной семьи, которую примирило трагическое событие. Колин, Эл, Дэниел и Мэри отправляются в путешествие за вещами, которые их погибшая сестра оставила в квартире бывшего мужа. В дороге они вспоминают трогательные моменты из детства и забывают былые разногласия.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 9 сентября 2019
Премьера в мире 24 июня 2018
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Мойер
Стивен Мойер
В ролях
Олунике Аделийи
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Рис Иванс
Рис Иванс
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хрупкое прощание 2 постера
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