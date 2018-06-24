Хрупкое прощание, 2018

Колин не могла найти счастья в личной жизни и не придумала ничего лучшего, чем покончить с собой. Обстоятельства ее смерти странные, поэтому расследование все еще продолжается. А члены ее большой семьи воссоединяются, чтобы понять, что заставило молодую женщину расстаться с жизнью. Каждый из них терзается смутными подозрениями, что в этом может быть и их вина. Сначала они предполагают, что несчастной Колин сделал ее собственный муж. Но у некоторых событий нет подходящего объяснения.