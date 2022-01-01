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Серена Серена
Киноафиша Фильмы Серена Серена, 2014: актеры и роли
Serena Серена 2014 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Серена, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Бир Сюзанна Бир Susanne Bier
В ролях
Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans Рэймонд Варинг Raymond Waring Шон Харрис Шон Харрис Sean Harris Сэм Рид Сэм Рид Sam Reid Ана Улару Ана Улару Ana Ularu Чарити Уэйкфилд Чарити Уэйкфилд Charity Wakefield
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