Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстр в Париже Монстр в Париже
Киноафиша Фильмы Монстр в Париже Фильмы похожие на Монстр в Париже
A Monster in Paris / Un monstre à Paris Монстр в Париже 2011 / Франция
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Монстр в Париже

Вся информация о мультфильме
Зомбиллениум
Зомбиллениум
анимация 2017, Франция / Бельгия
6.0
Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
Эволюция
Эволюция
анимация 2015, Франция
5.0
Ловушка для привидения
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия 2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Хранитель Луны
Хранитель Луны
анимация 2015, Франция
6.0
Кот Гром и заколдованный дом
Кот Гром и заколдованный дом
анимация, семейный 2014, США / Бельгия
7.0
Пчелка Майя
Пчелка Майя
анимация 2014, Австралия / Германия
5.0
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
мелодрама, фэнтези, триллер 2014, Франция
7.0
Джек и механическое сердце
Джек и механическое сердце
приключения, анимация, драма 2013, Франция / Бельгия
7.0
Эпик
Эпик
анимация, фэнтези, семейный, приключения 2013, США
6.0
Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения 2013, США / Канада
6.0
Жирафа
Жирафа
семейный, анимация 2012, Франция / Бельгия
6.0
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
комедия, приключения 2012, Франция
7.0
Ученик Дюкобю
Ученик Дюкобю
комедия 2011, Франция
5.0
Кошачья жизнь
Кошачья жизнь
криминал, мистика, анимация 2010, Франция
6.0
Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Планета №51
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.0
Охотники на драконов
Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.0
Игорь
Игорь
анимация, комедия 2008, США
5.0
Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
Азур и Азмар
Азур и Азмар
анимация, семейный 2006, Испания / Италия / Бельгия / Франция
5.0
Вселенский потоп
Вселенский потоп
анимация, семейный 2003, Франция
6.0
Дом-монстр
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный 2006, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше