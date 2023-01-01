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Монстр в Париже
Фильмы похожие на Монстр в Париже
A Monster in Paris / Un monstre à Paris
Монстр в Париже
2011 / Франция
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7.3
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16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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