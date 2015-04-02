Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Монстр в Париже
Отзывы о мультфильме «Монстр в Париже»
A Monster in Paris / Un monstre à Paris
Монстр в Париже
2011 / Франция
Трейлер
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Монстр в Париже»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
"Монстр в Париже"
- это яркий и романтичный мультик с оптимальным хронометражем для приятного и весёлого просмотра. Новая работа создателя "Дороги на Эльдорадо" и "Подводной братвы"
Бибо Бержерона
(имхо - лучшее его творение), сделанный с продюссерской руки великого
Люка Бессона
, да ещё и с голосом прелестной
Ванессы Паради
(в русской версии песни не дублировались! В кои то веки песни в мультфильме можно слушать в российском кинотеатре!).
Из Парижа с любовью
Когда хочется тепла, ярких красок и романтики можно вспомнить такой замечательный город, как Париж, а ещё больше романтизируя обстановку, можно сдвинуть временные рамки немного назад от современного антуража мегаполиса в эпоху кабаре. В новом мультфильме Бибо Биржерона и Люка Бессона действие разворачивается во время наводнения, о чем сообщают весьма излишние для такого мультфильма чёрно-белые ретро-хроники в самом начале.
Учитывая, что вода у Эйфелевой башни здесь не играет практически никакой роли, появляясь лишь финальным фоном насыщенного действия, конкретизировать время происходящего было совсем необязательным штрихом. Аналогичным дополнением вышел и эпилог, да встроенная в титры сцена полёта. Завершить сюжет выступлением было бы гораздо более правильным решением, нежели решили раздуть под конец авторы мультфильма, видимо настолько сильный акцент сделав на сюжете, вместо развлекательных трюков, что необходимо было хоть чем-то удивить и захватить дух под конец.
Но не смотря на малую долю встроенных шуток практически все они удаются на славу. 3-4 момента особенно запомнятся, в духе поющей обезьяны или неудачливого вора, однако разговорные шутки в текстах смешат куда лучше, чем показанные комичные ситуации. Впрочем, повторюсь, рассказанная история интересует создателей мультфильма гораздо больше, чем трюки и юмор.
Три ярких музыкальных номера едва ли дадут повод назвать картину мюзиклом, но за весь 2011 год практически не найдётся песни, способной сравниться с великолепием трека "La Seine", а потому главным плюсом данного анимационного проекта можно назвать музыку.
Что же до анимации героев и окружения, то нарисован мультфильм весьма мило и приятно. Здесь не будет каких-либо восторгов или потрясающего применения технологий, но добавленный объём и общая яркая гамма способствуют погружению в антураж ленты, а персонажи и вовсе один забавнее другого: главный герой с внешностью лепрекона, его дружок горе-изобретатель в наряде из соломы, красавица-певица в качестве центрального бриллианта визуала, и наконец самое главное: крайне умная обезьяна с табличками заготовленного текста и... поющая гигантская блоха!
Смотреть на музыкально-детективные приключения этих ярких персонажей увлекательно, не смотря на схожести со многими иными произведениями, к которым сделаны намеренные или не намеренные отсылки. Ведь "Монстр в Париже" не смотрится ненужным сборником оммажей, как какие-нибудь "Монстры против пришельцев", и совсем не смотрится дико вторично, паразитирующим на чьей-то славе, известности и успехе. Он получился самостоятельным и самодостаточным анимационным фильмом, приятным и захватывающим, ярким и красивым, и что самое главное - романтичным.
Последнее качество помогает добиться не "детского", а именно "семейного" мультфильма, без глупого разграничения шуток на детские и взрослые, чем регулярно грешат голливудские мульт-бастеры, без напыщенной серьёзности при банальной морали. Этот мульт будет интересен детям, развлечёт взрослых и крайне рекомендуется влюблённым парочкам и молодым семьям. Мультфильм жанра "романтической комедии" - это прекрасная альтернатива множеству других анимационных лент, а французская атмосфера своим европейским колоритом и вовсе затянет в свой особенный, волшебный мир.
Заводное действие из Парижа с любовью дарует море впечатлений и позитива! Анимация с сочным содержанием не должна оставить равнодушным зрителя любого возраста, смешные шутки, красивая музыка и приятная глазу анимация преподнесут совместно качественный французский продукт с именитыми создателями и исполнителями, и душевный мультфильм про талантливого поющего монстра запомниться надолго!
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Из Парижа с любовью
Когда хочется тепла, ярких красок и романтики можно вспомнить такой замечательный город, как Париж, а ещё больше романтизируя обстановку, можно сдвинуть временные рамки немного назад от современного антуража мегаполиса в эпоху кабаре. В новом мультфильме Бибо Биржерона и Люка Бессона действие разворачивается во время наводнения, о чем сообщают весьма излишние для такого мультфильма чёрно-белые ретро-хроники в самом начале.
Учитывая, что вода у Эйфелевой башни здесь не играет практически никакой роли, появляясь лишь финальным фоном насыщенного действия, конкретизировать время происходящего было совсем необязательным штрихом. Аналогичным дополнением вышел и эпилог, да встроенная в титры сцена полёта. Завершить сюжет выступлением было бы гораздо более правильным решением, нежели решили раздуть под конец авторы мультфильма, видимо настолько сильный акцент сделав на сюжете, вместо развлекательных трюков, что необходимо было хоть чем-то удивить и захватить дух под конец.
Но не смотря на малую долю встроенных шуток практически все они удаются на славу. 3-4 момента особенно запомнятся, в духе поющей обезьяны или неудачливого вора, однако разговорные шутки в текстах смешат куда лучше, чем показанные комичные ситуации. Впрочем, повторюсь, рассказанная история интересует создателей мультфильма гораздо больше, чем трюки и юмор.
Три ярких музыкальных номера едва ли дадут повод назвать картину мюзиклом, но за весь 2011 год практически не найдётся песни, способной сравниться с великолепием трека "La Seine", а потому главным плюсом данного анимационного проекта можно назвать музыку.
Что же до анимации героев и окружения, то нарисован мультфильм весьма мило и приятно. Здесь не будет каких-либо восторгов или потрясающего применения технологий, но добавленный объём и общая яркая гамма способствуют погружению в антураж ленты, а персонажи и вовсе один забавнее другого: главный герой с внешностью лепрекона, его дружок горе-изобретатель в наряде из соломы, красавица-певица в качестве центрального бриллианта визуала, и наконец самое главное: крайне умная обезьяна с табличками заготовленного текста и... поющая гигантская блоха!
Смотреть на музыкально-детективные приключения этих ярких персонажей увлекательно, не смотря на схожести со многими иными произведениями, к которым сделаны намеренные или не намеренные отсылки. Ведь "Монстр в Париже" не смотрится ненужным сборником оммажей, как какие-нибудь "Монстры против пришельцев", и совсем не смотрится дико вторично, паразитирующим на чьей-то славе, известности и успехе. Он получился самостоятельным и самодостаточным анимационным фильмом, приятным и захватывающим, ярким и красивым, и что самое главное - романтичным.
Последнее качество помогает добиться не "детского", а именно "семейного" мультфильма, без глупого разграничения шуток на детские и взрослые, чем регулярно грешат голливудские мульт-бастеры, без напыщенной серьёзности при банальной морали. Этот мульт будет интересен детям, развлечёт взрослых и крайне рекомендуется влюблённым парочкам и молодым семьям. Мультфильм жанра "романтической комедии" - это прекрасная альтернатива множеству других анимационных лент, а французская атмосфера своим европейским колоритом и вовсе затянет в свой особенный, волшебный мир.
Заводное действие из Парижа с любовью дарует море впечатлений и позитива! Анимация с сочным содержанием не должна оставить равнодушным зрителя любого возраста, смешные шутки, красивая музыка и приятная глазу анимация преподнесут совместно качественный французский продукт с именитыми создателями и исполнителями, и душевный мультфильм про талантливого поющего монстра запомниться надолго!
8/10
Авторизация по e-mail