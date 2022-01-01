Наша рецензия

Действие все большего количества российских фильмов происходит либо на турецком, либо на таиландском, либо на канарском, либо на еще каком-нибудь солнечном побережье, где бесхитростные курортные приключения венчаются (со) столь же бесхитростной курортной моралью. Действие «Джунглей», своеобразного отечественного микса «Шести дней, семи ночей» и «Тома и Джерри», разворачивается, правда, на неких «экзотических островах», но сняты эти острова всё равно на таиландской технической базе, с тайцами…