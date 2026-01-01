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Любовь Аркус
Любовь Аркус Lyubov Arkus
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Любовь Аркус

Lyubov Arkus

Дата рождения
20 сентября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Львов, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Любовь Аркус

Родилась 20 сентября 1960 года. Львов, СССР (Украина).

Популярные фильмы

Балабанов. Колокольня. Реквием 7.7
Балабанов. Колокольня. Реквием (2022)
Расторгуев 7.7
Расторгуев (2021)
Антон тут рядом 7.3
Антон тут рядом (2012)

Фильмография Любовь Аркус

Балабанов. Колокольня. Реквием 7.7
Балабанов. Колокольня. Реквием Balabanov. Kolokolnya. Rekviyem
документальный 2022, Россия
Смотреть трейлер
Расторгуев 7.7
Расторгуев Rastorguev
документальный 2021, Россия
Кококо 6.6
Кококо Kokoko
драма 2012, Россия
Смотреть трейлер
Антон тут рядом 7.3
Антон тут рядом Anton tut ryadom
документальный 2012, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Список кораблей Spisok korabley
документальный 2008, Россия
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Новости о Любовь Аркус
Спустя восемь лет после закрытия возобновится программа «Закрытый показ» с Александром Гордоном
Спустя восемь лет после закрытия возобновится программа «Закрытый показ» с Александром Гордоном
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Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
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