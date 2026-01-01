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Любовь Аркус
Lyubov Arkus
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Любовь Аркус
Любовь Аркус
Lyubov Arkus
Дата рождения
20 сентября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Львов, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Любовь Аркус
Родилась 20 сентября 1960 года. Львов, СССР (Украина).
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