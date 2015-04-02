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Кококо Кококо
Киноафиша Фильмы Кококо Отзывы о фильме «Кококо»
Кококо 2012 / Россия
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Кококо»

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frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 14/06/2012 - 19:07:27):Я бы сходил на этот фильм и всех друзей бы уговорил, но только в том случае... если бы в квартире Авдотьи прошел обыск... а так не заслуживает она никакого уважения..

вы мне напомнили: "я Пастернака не читал, но осуждаю". это форум о кино, а не о политических взглядах. И если уж про политику, мы не знаем кто и в какой ситуации. Те, кто умудряются занять нейтральную позицию и не выступают на съездах в поддержку, а свои взгляды стараются донести через творчество, имхо, тоже заслуживают уважения.

Возвращаясь к кино. С точки зрения текста и картинки, это наверно самый слабый фильм Авдотьи Смирновой. И несмотря на это, "Кококо" отличный фильм. Ироничный и правдивый. Смотрится быстро и легко.

Дуня себе не изменяет. Препарирует интеллигенцию за то, что она как и 200 лет назад смотрела на народ как на уродцев в банках Кунсткамеры. Изучает его как лабораторных лягушек и удивляется, что у него есть разум, желания и чувства. За малодушие, поверхностность, слабость и желание выглядеть, а не быть, - Дуня своим "Кококо" забивает мощный гвоздь в крышку гроба русской интеллигенции.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела фильм в пятницу, как раз самое то, чтобы расслабиться в конце рабочей недели, но при этом еще и пищу для мозга получить.



Кино страшное и смешное одновременно. Типа про "уродов и людей", хотя, кто тут урод, а кто человек надо еще подумать.



По мне так все персонажи напоминают экспонаты Кунсткамеры, каждый из которых законсервирован в своем мирке. И неизвестно, кто из них ужасней, хабалка из ...рга или питерская музейщица.



Работа на контрасте оправдана сюжетом, но мне показалось, что можно было тоньше грань провести между разными мирами. Вторая половина фильма какая-то зависшая, движения особого нет, хотя концовка всё исправила)).



Псевдоинтеллигенцию нашу здорово протянули, озвучив их лозунг по жизни: "А сейчас нам придется немножко пострадать".



Отдельно надо отметить саунд любимого мною Шнура, органично так вписался в общую линию. И юмор такой бодрый без пошлости. В общем, достойное кино не претендующее на шедевральность.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
katerina_st 2 апреля 2015, 12:51
жаль потраченного времени, фильм никакой и ниочем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ТимШар 2 апреля 2015, 12:51
Хотелось отозваться - фильм мегахит... Посмотрел что тут написали и буду поскромнее. Исключая банальный сюжет, в котором хотелось бы, чтобы кое-что раскрыли(во второй части напр.), идея Авдотьи реализована. Саунд, питерский космос, ирония, хорошо подобранные актеры, удачная концовка - все на одном дыхании))). Не просто нужно смотреть, а рекомендовать хабалкам и ленинградским ханжам в профилактических мерах. Тонкий психологический триллер, направленный против плебса, но со знаком качества.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Планировала я посмотреть Кококо, вчера увидела диск в магазине, да жаба задавила (500 руб.). Решила почитать для начала, что тут пишут. Почитала...

Ночью приснилась Дуня с мощным гвоздем. Дуня предлагала немного пострадать и хотела забить гвоздь мне в грудь, обещая за страдания знак качества. Грудь было жалко, и болело сердце. А знак качества оказался пустой конфетной оберткой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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