Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Зона высадки
Фильмы похожие на Зона высадки
Drop Zone
Зона высадки
1994 / США
5.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Зона высадки
Вся информация о фильме
Вооруженный ответ
триллер
2017, США
3.0
Висельник
боевик, триллер, фэнтези, ужасы, вестерн
2012, США / Великобритания
4.0
Искусство войны 2: Предательство
боевик, триллер
2008, Канада
4.0
По ту сторону закона
боевик, комедия, криминал
2002, Германия / Канада
5.0
Ливень
драма, триллер, боевик
1998, США
6.0
Убийство в Белом доме
боевик, триллер, драма, криминал, детектив
1997, США
6.0
Чeстная игра
боевик, мелодрама, триллер
1995, США
4.0
Денежный поезд
триллер, криминал, боевик, драма, комедия
1995, США
7.0
Побег
боевик, приключения, драма
1994, США / Япония
6.0
Восходящее солнце
драма, боевик, триллер, криминал
1993, США
6.0
Пассажир 57
боевик, криминал, триллер
1992, США
5.0
Убийца
драма, мелодрама, триллер, боевик
1993, США
6.0
В осаде
боевик, триллер, драма
1992, США / Франция
7.0
Слежка 2: Снова в засаде
триллер, криминал, боевик, комедия
1993, США
5.0
Детонатор
боевик
2006, США / Румыния
4.0
Haunted: 333
триллер
2015, США
0.0
Неудержимые 3
боевик
2014, США / Франция
6.0
Смертельное оружие
триллер, боевик
1987, США
7.0
Птичка на проводе
триллер, боевик, комедия, приключения
1990, США
6.0
Блэйд
ужасы, триллер, боевик
1998, США
7.0
Голубой гром
триллер, криминал, драма, боевик
1983, США
6.0
В последний момент
драма, триллер, криминал
1995, США
7.0
Хаос
триллер, боевик, криминал, драма
2005, Канада / Великобритания / США
6.0
Блэйд 2
боевик, фэнтези, триллер, приключения
2002, Германия / США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить