Зона высадки, 1994

Полицейский и его брат перевозили преступника, специалиста по компьютерам, для дачи показаний в суде. В самолете, в котором они везли этого компьютерного гения, на них напали террористы. Они взорвали кусок обшивки и выпрыгнули с парашютами, прихватив с собой этого ценного парня, столь нужного им для «работы». При этом брат полицейского погиб, а его самого отстранили от расследования, так как этого требовали правила следствия. Но полицейский, естественно, оставить этого так не мог. Он начинает поиски убийц.