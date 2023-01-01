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Зона высадки, 1994

1994 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Полицейский и его брат перевозили преступника, специалиста по компьютерам, для дачи показаний в суде. В самолете, в котором они везли этого компьютерного гения, на них напали террористы. Они взорвали кусок обшивки и выпрыгнули с парашютами, прихватив с собой этого ценного парня, столь нужного им для «работы». При этом брат полицейского погиб, а его самого отстранили от расследования, так как этого требовали правила следствия. Но полицейский, естественно, оставить этого так не мог. Он начинает поиски убийц.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1994
Премьера в России 9 декабря 1994
Премьера в мире 8 декабря 1994
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Янси Батлер
Янси Батлер
Корин Немек
Майкл Джетер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зона высадки 2 постера
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