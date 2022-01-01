Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зона высадки
Киноафиша Фильмы Зона высадки Зона высадки, 1994: актеры и роли
Drop Zone Зона высадки 1994 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Зона высадки, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Уэсли Снайпс Уэсли Снайпс Wesley Snipes Гэри Бьюзи Gary Busey Янси Батлер Янси Батлер Yancy Butler Майкл Джитер Корин Немек Corin Nemec
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши