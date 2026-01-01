Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Haunted: 333
4.6
Киноафиша Фильмы Haunted: 333
4.6

Haunted: 333

, 2015
Haunted: 333
США / триллер / 18+
Постер фильма Haunted: 333
4.6

В ролях

Мег Фостер
Мег Фостер
Momma McDonald
Кортни Гейнс
Deputy Jed
Корин Немек
Камрин Граймс
Maryanne
Билл Оберст мл.
Билл Оберст мл.
Келли Салливан
Элизабет Робертс
Ааш Аарон
Mr. Wisez
Janna Bossier
Walking Woman
Banks Boutté
Kasper
Джей Си Брэнди
Jess Curtis
Джек Доннер
Reverend Reynolds
Режиссер Ааш Аарон
Сценарист Ааш Аарон
Композитор Jonathan Bruno
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2015
Бюджет $625 000
Производство Guardian Film, 2BAD4U Productions
Другие названия
Haunted: 333, 333, Tormented Souls

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 12 голосов
3.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Haunted: 333

Аминь
Аминь триллер
2010, США
4.0
Джиперс Криперс 3
Джиперс Криперс 3 ужасы, триллер
2017, США
5.0
Смерть в сети
Смерть в сети ужасы, триллер
2013, США
6.0
Зона высадки
Зона высадки триллер, боевик
1994, США
5.0
Дети кукурузы
Дети кукурузы ужасы, триллер
1984, США
5.0
Ломка
Ломка триллер, ужасы, детектив
2012, США
5.0
Пароль "Рыба-меч"
Пароль "Рыба-меч" триллер, криминал, боевик
2001, США / Австралия
7.0
Месть на Хеллоуин
Месть на Хеллоуин ужасы, триллер
2019, США
3.0
Лучшие из лучших 2
Лучшие из лучших 2 триллер, драма
1993, США
5.0
Уик-энд Остермана
Уик-энд Остермана боевик, триллер
1983, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше