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4.6
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Фильмы
Haunted: 333
4.6
Haunted: 333
, 2015
Haunted: 333
США / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.6
В ролях
Мег Фостер
Momma McDonald
Кортни Гейнс
Deputy Jed
Корин Немек
Камрин Граймс
Maryanne
Билл Оберст мл.
Келли Салливан
Элизабет Робертс
Ааш Аарон
Mr. Wisez
Janna Bossier
Walking Woman
Banks Boutté
Kasper
Джей Си Брэнди
Jess Curtis
Джек Доннер
Reverend Reynolds
Режиссер
Ааш Аарон
Сценарист
Ааш Аарон
Композитор
Jonathan Bruno
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2015
Бюджет
$625 000
Производство
Guardian Film, 2BAD4U Productions
Другие названия
Haunted: 333, 333, Tormented Souls
Еще
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
12
голосов
3.8
IMDb
Отзывы о фильме
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