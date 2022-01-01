Картина маслом, 2015

Главный герой фильма, Николай, оставил военную службу и устроился на работу охранником. Однако из-за конфликта с начальником мужчина вскоре потерял должность и остался без денег. На выручку неожиданно приходит супруга бывшего руководителя - она предлагает Николаю стать телохранителем ее подруги. Эффектная блондинка отправляется в Штаты, чтобы продать там дорогостоящее полотно некого художника. Герой соглашается, даже не подозревая, что картина была украдена, и теперь по ее следу идут люди опасного криминального авторитета. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: полотно оказывается искусной подделкой. Тогда где же находится оригинал? И кто присвоил его себе?..