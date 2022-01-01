Картина маслом, 2015

Главный герой фильма, Николай, оставил военную службу и устроился на работу охранником. Однако из-за конфликта с начальником мужчина вскоре потерял должность и остался без денег. На выручку неожиданно приходит супруга бывшего руководителя - она предлагает Николаю стать телохранителем ее подруги. Эффектная блондинка отправляется в Штаты, чтобы продать там дорогостоящее полотно некого художника. Герой соглашается, даже не подозревая, что картина была украдена, и теперь по ее следу идут люди опасного криминального авторитета. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: полотно оказывается искусной подделкой. Тогда где же находится оригинал? И кто присвоил его себе?..
Николай Кудряшов («Спарта», «Раздолбай»), Том Листер-младший («Темный рыцарь», «Пятый элемент») и дебютантка Юлия Лонгинова в российско-американской бандитской комедии. Бывший военнослужащий Николай устраивается охранником, но, повздорив с очередным боссом, теряет работу. Неожиданно на выручку приходит жена бывшего начальника и предлагает легкое задание – стать телохранителем ее эффектной блондинистой подруги, летящей в Америку, чтобы продать некую ценную картину. Контрастная парочка пускается в путешествие, не подозревая, что картина краденая, и за ней охотятся грозные мафиози. Впрочем, их тоже ждет большой облом: довольно быстро выясняется, что картина, за перевозку которой Николай отвечает головой, поддельная, а оригинал давным-давно незаметно присвоила себе хитрая жена коллекционера. Как распутать этот клубок из интриг и обманов и остаться на свободе?