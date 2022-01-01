Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Картина маслом Картина маслом
Киноафиша Фильмы Картина маслом

Картина маслом, 2015

2015 / Россия
4.2 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Николай, оставил военную службу и устроился на работу охранником. Однако из-за конфликта с начальником мужчина вскоре потерял должность и остался без денег. На выручку неожиданно приходит супруга бывшего руководителя - она предлагает Николаю стать телохранителем ее подруги. Эффектная блондинка отправляется в Штаты, чтобы продать там дорогостоящее полотно некого художника. Герой соглашается, даже не подозревая, что картина была украдена, и теперь по ее следу идут люди опасного криминального авторитета. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: полотно оказывается искусной подделкой. Тогда где же находится оригинал? И кто присвоил его себе?..

  • Фильм “Картина маслом” - совместная работа российской и американской киностудий “Арго Фильм” и First Hollywood Production. 
  • Роль Лены - дебют актрисы Анны Лонгиновой в большом кино. 
  • Американский актер Том Листер-младший, исполнивший в фильме одну из главных ролей, ранее снимался в таких кинохитах, как “Пятница” (1995), “Пятый элемент” (1997), “Темный рыцарь” (2008). 
  • Одним из режиссеров фильма выступил спортсмен и актер Олег Тактаров. Ранее он попробовал себя в роли продюсера телесериала “Хранитель” (2009). 

Николай Кудряшов («Спарта», «Раздолбай»), Том Листер-младший («Темный рыцарь», «Пятый элемент») и дебютантка Юлия Лонгинова в российско-американской бандитской комедии. Бывший военнослужащий Николай устраивается охранником, но, повздорив с очередным боссом, теряет работу. Неожиданно на выручку приходит жена бывшего начальника и предлагает легкое задание – стать телохранителем ее эффектной блондинистой подруги, летящей в Америку, чтобы продать некую ценную картину. Контрастная парочка пускается в путешествие, не подозревая, что картина краденая, и за ней охотятся грозные мафиози. Впрочем, их тоже ждет большой облом: довольно быстро выясняется, что картина, за перевозку которой Николай отвечает головой, поддельная, а оригинал давным-давно незаметно присвоила себе хитрая жена коллекционера. Как распутать этот клубок из интриг и обманов и остаться на свободе? 

4.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Александр Мосин
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Денис Кириллов
Александр Мосин
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Постер фильма Картина маслом 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Картина маслом смотреть онлайн

Картина маслом
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши