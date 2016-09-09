Рейд: Пуля в голове, 2016

Индонезийский фильм «Рейд: Пуля в голове» является совместным проектом режиссёров Кимо Стамбола («Убийцы», «Дара») и Тимо Тьяджанто («З/Л/О 2»). В фильме снялись такие актёры, как Ико Уайс («Рейд», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулия Эстелл («Рейд 2») и другие.
В центре сюжета картины «Рейд: Пуля в голове» окажется страдающий амнезией парень по имени Измаил. Он просыпается в больнице и совершенно не может вспомнить своё прошлое. Более того, его не выпускают из госпиталя по приказу одного из крупнейших наркобаронов Джакарты. Но он накажет всех злодеев ради прекрасной Айлин, благодаря которой к парню постепенно возвращается память.
- Режиссёры Кимо Стамбола и Тимо Тьяджанто уже работали вместе на картинах «Убийцы», «Дара», «З/Л/О 2» и «Азбука смерти»
- Фильм «Рейд: Пуля в голове» не имеет отношения к дилогии «Рейд» за исключением того факта, что практически все актёры, сыгравшие в картине, играли также и в лентах Гарета Эванса
- Эпи Куснандар уже сотрудничал с Тьяджанто и Стамболой на съёмках фильмов «Убийцы», «З/Л/О 2» и «Азбука смерти»
- Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в рамках ночных показов
Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей»…