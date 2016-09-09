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Рейд: Пуля в голове Рейд: Пуля в голове
Киноафиша Фильмы Рейд: Пуля в голове
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Рейд: Пуля в голове, 2016

2016 / Индонезия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Индонезийский фильм «Рейд: Пуля в голове» является совместным проектом режиссёров Кимо Стамбола («Убийцы», «Дара») и Тимо Тьяджанто («З/Л/О 2»). В фильме снялись такие актёры, как Ико Уайс («Рейд», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулия Эстелл («Рейд 2») и другие.

В центре сюжета картины «Рейд: Пуля в голове» окажется страдающий амнезией парень по имени Измаил. Он просыпается в больнице и совершенно не может вспомнить своё прошлое. Более того, его не выпускают из госпиталя по приказу одного из крупнейших наркобаронов Джакарты. Но он накажет всех злодеев ради прекрасной Айлин, благодаря которой к парню постепенно возвращается память.

 

- Режиссёры Кимо Стамбола и Тимо Тьяджанто уже работали вместе на картинах «Убийцы», «Дара», «З/Л/О 2» и «Азбука смерти»

- Фильм «Рейд: Пуля в голове» не имеет отношения к дилогии «Рейд» за исключением того факта, что практически все актёры, сыгравшие в картине, играли также и в лентах Гарета Эванса

- Эпи Куснандар уже сотрудничал с Тьяджанто и Стамболой на съёмках фильмов «Убийцы», «З/Л/О 2» и «Азбука смерти»

- Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в рамках ночных показов

Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его «дети» рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, – такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память – для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его «семьей»…
 

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера онлайн 3 марта 2017
Премьера в мире 9 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Тимо Тьяджанто
Тимо Тьяджанто
В ролях
Ико Уайс
Ико Уайс
Челси Ислан
Челси Ислан
Санни Пэнг
Санни Пэнг
Джули Эстелль
Джули Эстелль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рейд: Пуля в голове 3 постера
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Рейд: Пуля в голове смотреть онлайн

Рейд: Пуля в голове
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Индонезия, будучи страной «третьего мира», казалось бы, не в состоянии соперничать с мировым кинематографом в плане зрелищности. Достаточно низкий уровень жизни расставляет все точки над I и начерно перечёркивает вопрос о «распиле бюджета» — тут и пилить не то что бы нечего, но и нечем. Поэтому, обладая адекватной самооценкой, местная киноиндустрия рассказывает сугубо-личную историю, не претендуя на понимание со стороны: нищета, наркотические империи, работорговля,…
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САНСАНЫЧ XXX 21 апреля 2017, 17:20
Судя по первым двум рейдам индонезийские драки еще круче индийских
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