Рейд: Пуля в голове, 2016

Индонезийский фильм «Рейд: Пуля в голове» является совместным проектом режиссёров Кимо Стамбола («Убийцы», «Дара») и Тимо Тьяджанто («З/Л/О 2»). В фильме снялись такие актёры, как Ико Уайс («Рейд», «Звёздные войны: Пробуждение силы»), Джулия Эстелл («Рейд 2») и другие.

В центре сюжета картины «Рейд: Пуля в голове» окажется страдающий амнезией парень по имени Измаил. Он просыпается в больнице и совершенно не может вспомнить своё прошлое. Более того, его не выпускают из госпиталя по приказу одного из крупнейших наркобаронов Джакарты. Но он накажет всех злодеев ради прекрасной Айлин, благодаря которой к парню постепенно возвращается память.