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Рейд Рейд
Киноафиша Фильмы Рейд Отзывы о фильме «Рейд»
Serbuan maut Рейд 2011 / Индонезия / США / Франция
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Рейд»

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
трейлер супер! Сплошной экшен! Очень очень хочу!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отрывок смешной какой-то.

Враги наступают строго по одному, выскакивая из-за закрытых дверей или выпрыгивая из-за угла с четко установленной периодичностью. Аттракцион прямо.

А чего Ювайс творит, здорово, как молния... Это и есть пенчак силат?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 11/02/2012 - 22:08:46):Если мозги в пол отстреливаются настолько красиво



Вот красоты совсем не увидела, честно. Отстрелом мозгов тоже не удивили, на спусковой крючок жать - ума не надо.

Понравилось как раз то, что вытворяет Ико практически без оружия. Локтями, ногами, разве что не зубами рвет. С ножом секунд за 5 на тот свет отправляет, а голыми руками, конечно, чуть подольше, секунд за 6 где-то. Ух!

Только как их различать, они же так похожи все. Разве что хорошие в брониках, а плохие в майках.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МоральныйУрод 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 11/02/2012 - 21:59:52):Отрывок смешной какой-то.

вас очень легко рассмешить

Цитата (Savanna, 11/02/2012 - 23:30:14):Судя по трейлеру, такое чисто мальчиковое кино будет

спасибо, кэп

Цитата (fanbunga, 12/02/2012 - 01:48:14):на спусковой крючок жать - ума не надо

да что вы говорите! желаю эволюции отобрать у женщин зубы, чтобы они не умели разговаривать, а полезные мужчинам вещи могли.

Хамство на нашем форуме не приветствуется.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
✊ ТРЕЙЛЕР ВПЕЧАТЛИЛ !!!! Быстрей бы премьера =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильмец!Остался очень доволен от просмотра.Соглашусь с тем,что действительно надо такой фильм пускать с субтитрами,ну или в переводе гоблина правильном)9.5 из 10 только из за дубляжа кривого)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Только из кино. Фильм супер! Давно не смотрел такого экшена. Фильм смотрел на одном дыхание.

Игра актеров средненько, спец эффекты хороши. Работа оператора великолепна, особенно динамично сняты сцены файтинга✊

9/10

9 поставил из-за последней сцены драки, очень затянули!

Можно потом еще дома пересмотреть раза 2
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
Восторга особого не испытал. Вспомнились фильмы с участием Брюса Ли, Чак Норриса . Для всех у кого ностальгия по файтам середины 80-х вэлком. Сюжет слабоват, диалоги никакие, спец. эффекты, даже не знаю где их там увидели.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (максимкалев, 08/04/2012 - 21:54:06):Странный человек, какие диалоги, сюжет и спец. эффекты могут быть в фильме подобного плана? Трансформеров увидеть ожидал?

Для Индонезии в самый раз! Посмотри как наши снимают подобные фильмы!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, новое это слово в жанре или не новое... По мне, так из ничего конфетку сделали.



Всего-то имеется одно старое здание и десятка четыре народу.

Из них только две тетеньки, и обеих уложили в койки, такой объект заботы вроде обозначен, и под ногами не путаются, не мешают разудалому мочилову и махалову.

Еще пара подростков ненадолго появляется в кадре, но им меньше повезло, нечего лезть, куда не надо.



Спасибо авторам, но при такой плотности экшена поединки все-таки достаточно разнообразны, не надоедает ничуть. Наоборот, захватывающе очень, нервно. Рухиян и Ювайс это вообще что-то немыслимое. Мастерская, отличная работа.

Музыка тоже хороша, моментально нужное настроение создает.



Седой персонаж раздражал, а так 10/10.

И пофиг на дубляж, война все спишет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
падение без видимых последствий через два (навскидку, специально не считал ✊ ) этажных пролета с припечатыванием об бетон, махач с осколками ламповой трубки в районе шейной артерии (викинги в режиме "берсерк" давно все вымерли, не?) и невнятный дубляж босса с откровенно тупым текстом таким же голосом за пару секунд до его выноса - это основные минусы..чего-то революционного супер-пупер так, чтобы прям сердце в пятки уходило, не замечено. Обычный махательно-драйвовый боевичок на хорошем уровне, не лишенный временами изюминки, который забудется на следующий день после просмотра.

ps 7.5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ !!!!!!!!! 10\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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