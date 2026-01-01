Оповещения от Киноафиши
Адам Кассен
Adam Kassen
Киноафиша
Персоны
Адам Кассен
Адам Кассен
Adam Kassen
Дата рождения
27 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Популярные фильмы
6.9
Прокол
(2011)
5.8
Биг - Сюр
(2013)
Фильмография Адам Кассен
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2013
2011
Все
2
Фильмы
2
Продюсер
2
Режиссер
1
5.8
Биг - Сюр
Big Sur
драма
2013, США
Смотреть трейлер
6.9
Прокол
Puncture
драма
2011, США
Смотреть трейлер
