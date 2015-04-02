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Параллельные миры Параллельные миры
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Upside Down Параллельные миры 2012 / Канада / Франция
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Параллельные миры»

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Аргентинец Хуан Диего Соланас принадлежит к числу новаторов-визионеров, постоянно реформирующих пространство в поисках нового киноязыка и нового способа перетворения реальности. Подобное новаторство, в его наиболее радикальных формах, – в основном, естественно, удел короткометражек: вспомним «Следующий этаж» (Next Floor; 2008) канадца Дени Вильнёва, «Завтра будет вчера» (Demain la veille; 2006) французов Жюльена Лека и Сильвена Пьута или анимационно-игровой…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень жду...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yankiss 2 апреля 2015, 12:51
Попал на предпоказ, ничего общего с началом, скучнее меняющих реальность, история ни о чем, хотя нет, как в фильме говорят о любви :) пожалейте своих денег, возможно девушкам может и понравится, но думаю что не очень сильно.... куда потратили 72 миллиона...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Потрясающий fильм!! Неожиданно изумляет,смелой и продуманной Идеей. Социальный подтекст, на анти утопичном fоне, (особенно шикарный оfис с перевернутыми боссами), напоминает "Бразилию" Гильяма. Периодами кино чем то напоминает "Fонтан", но все же сам fильм, самобытен, до нельзя оригинален и очень наивен. Любовь, настолько сильна, что человек в прямом смысле слова, горит, ходит вверх ногами и падает вверх в океан и все это ради одного (одной)космической любви).

Кино европейское, от того много смысла, метаfоричности,в каждом кадре. Может и не очень динамичное действие получается, за то если вдуматься в то, что происходит, каждую минуту там, то хочется пожать руку Диего Соланасу, как минимум за визуализацию и множество new идей.

9\10 как Н.ф.

8\10 как мелодрама

9\10 как сказка\притча
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Marsh, 27/08/2012 - 07:21:31):

А Вы, пыхните в следующий раз перед fильмом....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 24/08/2012 - 23:37:24




О как! И Бразилию напоминает, и Фонтан...

А чего больше, хотелось бы понять, по ощущениям как оно?

У меня к этим двум фильмам отношение разное, Бразилию люблю и пересматриваю, и каждый раз, в зависимости от настроения, этот бриллиант сверкает новыми гранями. Вот недавно смотрела, на душе как-то муторно от того, что в стране делается...лучше не стало, но удовольствие все равно большое от фильма.

А вот на второй Фонтан нарваться совсем не охота. Там один момент поразил - исколотые чернилами руки лысого Джекмана, он сам вроде дерева, с годовыми кольцами. И собсно все.



Параллельные миры любопытно глянуть, но отчего-то есть предчувствие, что фильму и до Фонтана далеко, не говоря уже о Бразилии...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (LSD1abl0, 01/09/2012 - 02:30:35):

замечательно, "попАсть между разными соц. слоями", пожалуй позаимствую, для устной речи...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 31/08/2012 - 17:55:45):

Прям в точку, как говорится, "предчувствия ее не обманули.."))))



Очень жаль, что охренительная идея завалена розовыми слюнями, невнятной режиссурой, абсолютно вялым сценарием и не вызывающим никаких эмоций саундом.



А мог бы получиться мегафильм, только снимать должен был не Соланас, а Жако Ван Дормель либо Нолан.



Красивая картинка есть, а глубины нету. Плоский фильм, не раскрывает всю полноту замысла.



Столько простора для движения мысли, а всё свелось к тому, что любовь спасет мир, как-то пошло это всё и узко, такую социалочку можно было забабахать, ну хотя бы восстание какое-нибудь могли замутить жители нижнего мира, и дальше развить тему в этом ключе.



Кирстен Данст сильно люблю, особенно, после "Меланхолии", но тут она к этим слюням абсолютно была не к месту, ей особо играть-то нечего было. Если уж режиссер взялся за мелодраму, так и снимал бы милашку какую-нибудь, а про Кирстен всё думалось, что надо было её перед съемками омолаживающим кремом-то этим подмазать, а то романтические героини для неё уже явно в прошлом.



За супер-идею и приятный визуальный ряд 6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Романтично, необычно, интересно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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