Аргентинец Хуан Диего Соланас принадлежит к числу новаторов-визионеров, постоянно реформирующих пространство в поисках нового киноязыка и нового способа перетворения реальности. Подобное новаторство, в его наиболее радикальных формах, – в основном, естественно, удел короткометражек: вспомним «Следующий этаж» (Next Floor; 2008) канадца Дени Вильнёва, «Завтра будет вчера» (Demain la veille; 2006) французов Жюльена Лека и Сильвена Пьута или анимационно-игровой…
Кино европейское, от того много смысла, метаfоричности,в каждом кадре. Может и не очень динамичное действие получается, за то если вдуматься в то, что происходит, каждую минуту там, то хочется пожать руку Диего Соланасу, как минимум за визуализацию и множество new идей.
9\10 как Н.ф.
8\10 как мелодрама
9\10 как сказка\притча
А Вы, пыхните в следующий раз перед fильмом....
О как! И Бразилию напоминает, и Фонтан...
А чего больше, хотелось бы понять, по ощущениям как оно?
У меня к этим двум фильмам отношение разное, Бразилию люблю и пересматриваю, и каждый раз, в зависимости от настроения, этот бриллиант сверкает новыми гранями. Вот недавно смотрела, на душе как-то муторно от того, что в стране делается...лучше не стало, но удовольствие все равно большое от фильма.
А вот на второй Фонтан нарваться совсем не охота. Там один момент поразил - исколотые чернилами руки лысого Джекмана, он сам вроде дерева, с годовыми кольцами. И собсно все.
Параллельные миры любопытно глянуть, но отчего-то есть предчувствие, что фильму и до Фонтана далеко, не говоря уже о Бразилии...
замечательно, "попАсть между разными соц. слоями", пожалуй позаимствую, для устной речи...
Прям в точку, как говорится, "предчувствия ее не обманули.."))))
Очень жаль, что охренительная идея завалена розовыми слюнями, невнятной режиссурой, абсолютно вялым сценарием и не вызывающим никаких эмоций саундом.
А мог бы получиться мегафильм, только снимать должен был не Соланас, а Жако Ван Дормель либо Нолан.
Красивая картинка есть, а глубины нету. Плоский фильм, не раскрывает всю полноту замысла.
Столько простора для движения мысли, а всё свелось к тому, что любовь спасет мир, как-то пошло это всё и узко, такую социалочку можно было забабахать, ну хотя бы восстание какое-нибудь могли замутить жители нижнего мира, и дальше развить тему в этом ключе.
Кирстен Данст сильно люблю, особенно, после "Меланхолии", но тут она к этим слюням абсолютно была не к месту, ей особо играть-то нечего было. Если уж режиссер взялся за мелодраму, так и снимал бы милашку какую-нибудь, а про Кирстен всё думалось, что надо было её перед съемками омолаживающим кремом-то этим подмазать, а то романтические героини для неё уже явно в прошлом.
За супер-идею и приятный визуальный ряд 6,5/10
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