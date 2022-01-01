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Параллельные миры Параллельные миры
Киноафиша Фильмы Параллельные миры Параллельные миры, 2012: актеры и роли
Upside Down Параллельные миры 2012 / Канада / Франция
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Параллельные миры, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Соланас
В ролях
Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Джэйн Хейтмейер Jayne Heitmeyer Ларри Дэй Хайди Хоукинс Heidi Hawkins Холли О`Брайэн Винсент Мессина Vincent Messina Николас Роуз Nikolas Rose
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