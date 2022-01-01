По мнению многих критиков, режиссер Кристоф Ган сумел создать безупречную экранизацию – но, как это часто бывает, одним фильмом продюсеры не ограничились, понадеявшись на создание полноценной франшизы. Планы, впрочем, окончились уже на второй части.

В каком порядке смотреть все части «Сайлент Хилла»

«Сайлент Хилл», 2006

Город Сайлент Хилл постоянно фигурирует в кошмарных снах малышки Шэрон. Ни один врач не может определить, чем больна дочка Роуз, и женщина начинает искать разгадку самостоятельно. Она принимает решение начать с того места, видения о котором не дают покоя девочке. Муж Роуз не поддерживает ее теорию, и в заброшенный город она отправляется вдвоем с дочкой. Перед въездом на дороге неожиданно появляется странная фигура, из-за которой Роуз попадает в ДТП. Очнувшись, женщина понимает, что ее дочь исчезла. Мать бросается на поиски и обнаруживает, что туманный город наполнен страшными существами. Она пытается выйти из города, но на месте, где была дорога, теперь обрыв, через который невозможно перебраться. Сибил Беннет, сотрудница полиции, обнаруживает Роуз и сначала хочет ее арестовать. Но вскоре становится понятно: женщинам придется действовать вместе, чтобы выжить и спасти девочку. Они находят секту, которую возглавляет Кристабелла. Члены религиозного сообщества предпринимают попытки помочь найти Шэрон, но вскоре Роуз понимает: Кристабелла имеет непосредственное отношение к произошедшему. Получится ли у самоотверженной мамы вернуть Шэрон домой целой и невредимой? В 2006 году картина получила третье место в списке самых страшных фильмов года, уступив только «Пиле» и «Спуску», а также заняла первое место в списке лучших экранизаций компьютерных игр.

«Сайлент Хилл 2», 2012

Вторая часть продолжает историю о пугающем городе, погруженном в вечный туман. После событий первой картины проходит несколько лет. Шэрон и ее отец Кристофер смогли покинуть таинственный Сайлент Хилл, но Роуз осталась там. Отец с дочерью вынуждены тщательно скрываться, постоянно меняя место жительства и используя чужие имена, чтобы избежать преследования сектой. У девочки не осталось воспоминаний о произошедших событиях, и Кристофер убеждает ее, что Роуз погибла в автомобильной аварии. Но прошлое, несмотря на предосторожности, напоминает о себе. Хизер – так теперь зовут девочку – находит частный сыщик, нанятый религиозными фанатиками, и пытается с ней пообщаться. Однажды она замечает, что детектив следит за ней. Она договаривается по телефону с отцом увидеться в торговом центре, но после звонка Гарри – это новое имя Кристофера – внезапно похищают. В центре, где Хизер ждала папу, происходит трансформация в потустороннюю реальность, кишащую ужасными монстрами. Детектив Дуглас пытается сообщить девочке о грозящей опасности, но его убивает чудовищное создание. Позже Хизер начинают являться знаки, которые призывают вернуться в туманный город. В кошмарных снах Хизер видит Сайлент Хилл и свою демоническую альтернативную личность – Алессу. Девочке нужно снова отправиться в зловещее место, чтобы наконец разобраться в происходящем. Ей предстоит противостоять серьезному злу, иначе оно поглотит ее навеки. Фильм получил много негативных реакций от критиков, которые не оценили развитие сюжета и обратили внимание на недостаточно проработанных персонажей. Но визуальный ряд, дизайн несуществующего города и его чудовищных обитателей, как и в первой картине, удостоился множества похвал. За грим и спецэффекты лента в жанре хоррор получила заслуженную награду.