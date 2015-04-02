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Сайлент Хилл 2 3D
Отзывы о фильме «Сайлент Хилл 2 3D»
Silent Hill: Revelation 3D
Сайлент Хилл 2 3D
2012 / США / Франция
Трейлер
7.7
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 4.9
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
апнем...1й СХ в коллекции, до пирамидоголового кино было на 10/10, далее и в концовке немного подсдулось, но в целом все равно достойно...очень интересно, что там будет со второй частью...почти уверен, что дедуля МакДауэлл в полный шлак вписываться не будет.
ps если хотя бы атмосферку серии игр и первой части с собой захватят во вторую, я уже не пожалею, что сходил, даже если в остальном будет клюква ✊
2 апреля 2015, 12:51
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patish
2 апреля 2015, 12:51
я наверно из числа немногих кто ещё на приставке играл в первый СХ. просто хочу сказать, что тот кто не играл в него, тот не может полностью понимать какая должна быть атмосфера в СХ. все остальные части этой великой игры жалкие пародии первой, которые с каждым разом всё хуже и хуже... к сожаления ещё изначально первый фильм снят как плохой пазл из всех трех первых частей... местность вроде из первой(не считая храм... по мне так это провальное вмешательство сценаристов в СХ), некоторые события из третьей, сюжет чем то мне напомнил гибрид первой и второй(из второй пирамидоголовый). Результат плачевный. Фильм уходит от истинностного ужаса СХ, так же как и игра... Кошмар происходящий вокруг полностью зависит от главного героя, когда так происходит ненароком осознаешь, что город в принцепе не может убить героев так как это буквально их творение и ужасы превращаются в жуткий экшен... Первая игра СХ тем страшила, что герой пытался выжить в том кошмаре который происходил вокруг него сам по себе... и силы зла были заключены не в маленьком ребенке, а в настоящих демонах которые нашли свой дом в СХ. И это осточертевшая тема "маленькой девочки"... почему все ужасы про маленькую девочку??? там где есть маленькая девочка там кошмар??? я девочек боятся стал... вот поставьте маленького мальчика, хоть какое то разнообразие будет.
2 апреля 2015, 12:51
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Трейлер конечно пугает тем, что судя по нему фильм так себе... Хотя, кто знает... Лично я заждалась качественных ужасов. Фильм первый мне очень понравился. В игру сама не играла, она уж больно страшная)).
2 апреля 2015, 12:51
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
3D терпеть не могу. Очень темно, нифига не видно... Вот Дредда посмотрела и вообще не поняла, что там такого было, что стоило смотреть в 3D тратить кучу денег на билет...
2 апреля 2015, 12:51
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 03/10/2012 - 09:57:19
Была и в Формуле Кино, и в Киностаре - по мне так один фиг, слишком темно. В Амстердаме тоже ходила в кино, смотрела Гарри Поттера в Real D, тоже темно((. Одним словом, 3D конечно очень прикольная штука, но не для меня, сильно устают глаза и жутко неудобные очки. В Real D, заметила, очки получше, как солнечные.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Savanna от 11/10/2012 - 13:43:46
Рада Митчел или Adelaide Clemens?
2 апреля 2015, 12:51
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FireChild
2 апреля 2015, 12:51
в каких кинотеатрах Нижнего Новгорода пройдет фильм Сайлент Хилл 2 в 3D ?
2 апреля 2015, 12:51
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
они вроде как не умерли, а остались "по ту сторону")... мама с дочкой...
2 апреля 2015, 12:51
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Асиля
2 апреля 2015, 12:51
Ходила сегодня в 00:05 на премьеру. Хочу сказать, что первый фильм имел философию, во второй части больше экшена, крови и развлекухи. Первая часть завершенная, во второй много несостыковок с первой частью. Концовка скомканная, фильм идет всего 1,5 часа, хотя, я считаю, что он должен идти хотя бы часа 2. Тем не менее очень довольна, много спецэффектов. Достоин просмотра в 3д.
2 апреля 2015, 12:51
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leadraven
2 апреля 2015, 12:51
На сюжет откровенно забили, ну и чёрт с ним - атмосфера полностью выдержана. Не разочарован нисколько. Даже 3d приятное.
P.S. Пирамидоголового в президенты!
2 апреля 2015, 12:51
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SlamfreeXait
2 апреля 2015, 12:51
Мдэ, посмотрев трейлер становится ясно, что такой таинственности и загадочности, какая была в первой части здесь не будет вовсе. Позадействовано целые толпы людей, как будто СХ не заброшен и не был никогда, это ОЧЕНЬ печалит. главная героиня НИКАК не тянет на роль девушки, которая ужасно страдает от кошмаров. 1.5 часа.. как показывает практика, короткие фильмы не оставляют никакого осадка после себя. жаль. и 3DDDD это просто выбешивает. Почему нельзя как нормальным белым людям сделать сначала Не 3D а потом уже с ним мудрить. один раз сходил я на 3D, оказалось, что это простое наложение слоев только и всего. То же 2D только обертка другая.
2 апреля 2015, 12:51
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patish
2 апреля 2015, 12:51
Странно, почему на сайте нет никакой информации про этот фильм в Новосибирске? как будто его у нас вообще нет и не собираются показывать О_о... Зашел специально посмотреть куда и во сколько идти завтра, а фильма нет в прокате!!!! Что за ерунда? В других городах есть, у нас нет.. На другой сайт зашел, там все нормуль.
2 апреля 2015, 12:51
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Нюха
2 апреля 2015, 12:51
Фильм полный отстой. И зачм было снимать такое отвратительное продолжение. Актриса совершенно не похожа на Алессу из первого. Дешевый грим. Дешевая игра актеров.Насколько был классный первый фильм, настолько отвратителен второй! А лучшее 3Д было было в Пункте назначения 5! Не тратьте время и деньги.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
если анализировать объективно, то результат фильма как нельзя лучше отражает фраза "начали за здравие" и тд...
учитывая, сколько времени трудились над второй частью, хотелось как всегда чего-то запредельного с замахом на классику, но в реалиях и ценностях современного мира, подобные ожидания уже вызывают только смешки...так что тупо перечислим плюсы и минусы, тк в целом кино не несет никакого смысла и является пустышкой, временами завернутой в красивый фантик.
+сы
***веселые клоуны (наследие Кинга) и классный заес...жалкого здесь смайла нет такого...только медвед(
***грустные куклы (а вы думали без лица весело?) и секас на столе, сам кукольник тоже на уровне
***удачный подбор кол-ва мяса (не много и не мало), нетипичный для современных ужастиков (вспоминаем франшизы пилы и пункт назначения)
***пирамидоголовый (которого затем становится очень много, и его с успехом можно отнести к минусам)
на выходе имеем, что в целом окружение удалось, атмосфера более-менее - переход от обыденности к ужасу с горем пополам осилен
а терь к -сам ✊
-главная героиня, когда открывает рот (пока молчит и в ужасе таращит глазки - такая милая девочка ✊ )
-бойфренд главной героини с любым состоянием рта
-90% диалогов фильма, после которых с зубовным скрежетом выдавленный саспенс летит в помойную яму и зрителю остается только сделать так ✊ и к сожалению не от страха
-алиссссса (потратив столько сил на монстров, создатели сэкономили на главном злодее), этой только котов в зазеркалье смешить
-концовка (папа: я иду назад искать маму....дочка: ээээ ну я кагбэ за тобой только и приехала в сайлент хилл,но лана иди, мы пойдем прелести подросткового секса осваивать с другом, у которого прическа как у девочки)
подводя итог: по запоганенным светлым и темным идеям - это фильм-рекодрсмен...
ps а Макдауэлл старался конечно, но детские ужасы закончились раньше него, а во взрослые он не вписался...
pps итого где-то 7/10 и все баллы за первую половину фильма
ppps ну возьмите уже хоть одного вменяемого психолога-консультанта, чтобы сделать страшно...посадите его в игрушку поиграть (ранние получше, но и поздние имеют свои свежие идеи, например The Room - подарок для клаустрофобов) мб проникнется и получим в третьей части классику ужасов ✊ (во что я уже понятное дело не верю, но вдруг ✊ )
2 апреля 2015, 12:51
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patish
2 апреля 2015, 12:51
я тоже посмотрел этот фильм))) тоже впечатление смешанное... да, конечно не радует игра актеров и мне показалось, что все эти наступления темноты вне СХ как то неуместны и нелогичны. А как я узнал кто такой кучерявый парнишка, так я вообще чуть попкорном не подавился(это я уже как фанат серии игры). И что больше всего мне резало глаза, так это то, что кино как бы на части порезано, которые состоят из какого-то места в котором есть определенный монстр или кучка однотипных монстров, какое-то обстоятельство из которого героиня ловко(в основном с помощью удачи) выходит. И все таки кино не плохое, мне было приятно смотреть как режиссер экранизировал игру)))) кукла-монстр так вообще на 5+ получился))) Понравилось атмосфера самого СХ, все вокруг страшно, ужасно и просто месиво кровавое... и самое главное, что вообще не понятно, что от куда берется)))) На этом и держится игра СХ. Пирамидоголовый, мой любимый персонаж и в фильме и в игре, тут он как терминатор))) в первой гонялся за героиней, а во второй спасает от всех невзгод ребенка героини из первой))) И вообще я бы Оскара дал ему... Концовка... Концовка можно сказать дает старт как минимум еще двум пр одолжениям. Во первых, про отца, снять можно по второй части игры. Во вторых, это автобус с заключенными, это прямой намек на экранизацию silent hill: downpour.
2 апреля 2015, 12:51
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 31/10/2012 - 07:37:23):
Все диалоги нафиг надо выкинуть было!
Полностью согласна. Очень тупые диалоги. Фильм получился невероятно дурацким, даже как-то обидно. Первая часть была несравненно интересней.
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Выбрал этот фильм потому, что на следующий по времени фильм свободных мест было навалом, а здесь пришлось выбирать из нескольких оставшихся. В зале было страшно и я постоянно вздрагивал...от неожиданных визгов-криков экзальтированных ( а может просто подвыпивших и уколовшихся ) девиц, которые всё-таки чаще именно с громким смехом комментировали происходящее на экране. Девицы на славу потрудились и развлеклись, одновременно сделав всю работу по нагнетанию атмосферы страха в кинозале за создателей фильма. Сам же "фильм ужасов" страшным не показался, местами был неожиданным, несмотря на банальности ( паук, парк развлечений ) и предсказуемый финал. Были и положительные моменты в фильме, как то девушка - главная героиня ( вместе с залом смотрел на неё весь фильм не без удовольствия ✊ и как её оригинал удалось так здорово перекрасить ✊ , а ещё говорят, что Голливуд потерял профессионализм ), ещё мужик в окованной железом треуголке и неплохой 3D. В целом получился тихий, спокойный и немного приятный фильм ужасов.✊
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Странно, этот фильм многим так нравится, удивительно. Друзья вернулись из Штатов, так там на Хэллоуин в Юниверсал парке все страшилки были именно из СХ, медсестры, девочка Шэрон и даже ее мама... Т.е. он так популярен ✌️ По мне так дешевка тв3-шная, феномен какой то. Игра, говорят, прикольная, ну в это я еще могу поверить...
2 апреля 2015, 12:51
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ps если хотя бы атмосферку серии игр и первой части с собой захватят во вторую, я уже не пожалею, что сходил, даже если в остальном будет клюква ✊
Была и в Формуле Кино, и в Киностаре - по мне так один фиг, слишком темно. В Амстердаме тоже ходила в кино, смотрела Гарри Поттера в Real D, тоже темно((. Одним словом, 3D конечно очень прикольная штука, но не для меня, сильно устают глаза и жутко неудобные очки. В Real D, заметила, очки получше, как солнечные.
Рада Митчел или Adelaide Clemens?
P.S. Пирамидоголового в президенты!
учитывая, сколько времени трудились над второй частью, хотелось как всегда чего-то запредельного с замахом на классику, но в реалиях и ценностях современного мира, подобные ожидания уже вызывают только смешки...так что тупо перечислим плюсы и минусы, тк в целом кино не несет никакого смысла и является пустышкой, временами завернутой в красивый фантик.
+сы
***веселые клоуны (наследие Кинга) и классный заес...жалкого здесь смайла нет такого...только медвед(
***грустные куклы (а вы думали без лица весело?) и секас на столе, сам кукольник тоже на уровне
***удачный подбор кол-ва мяса (не много и не мало), нетипичный для современных ужастиков (вспоминаем франшизы пилы и пункт назначения)
***пирамидоголовый (которого затем становится очень много, и его с успехом можно отнести к минусам)
на выходе имеем, что в целом окружение удалось, атмосфера более-менее - переход от обыденности к ужасу с горем пополам осилен
а терь к -сам ✊
-главная героиня, когда открывает рот (пока молчит и в ужасе таращит глазки - такая милая девочка ✊ )
-бойфренд главной героини с любым состоянием рта
-90% диалогов фильма, после которых с зубовным скрежетом выдавленный саспенс летит в помойную яму и зрителю остается только сделать так ✊ и к сожалению не от страха
-алиссссса (потратив столько сил на монстров, создатели сэкономили на главном злодее), этой только котов в зазеркалье смешить
-концовка (папа: я иду назад искать маму....дочка: ээээ ну я кагбэ за тобой только и приехала в сайлент хилл,но лана иди, мы пойдем прелести подросткового секса осваивать с другом, у которого прическа как у девочки)
подводя итог: по запоганенным светлым и темным идеям - это фильм-рекодрсмен...
ps а Макдауэлл старался конечно, но детские ужасы закончились раньше него, а во взрослые он не вписался...
pps итого где-то 7/10 и все баллы за первую половину фильма
ppps ну возьмите уже хоть одного вменяемого психолога-консультанта, чтобы сделать страшно...посадите его в игрушку поиграть (ранние получше, но и поздние имеют свои свежие идеи, например The Room - подарок для клаустрофобов) мб проникнется и получим в третьей части классику ужасов ✊ (во что я уже понятное дело не верю, но вдруг ✊ )
Полностью согласна. Очень тупые диалоги. Фильм получился невероятно дурацким, даже как-то обидно. Первая часть была несравненно интересней.
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