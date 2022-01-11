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Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Deborah Kara Unger
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Дебора Кара Ангер
Deborah Kara Unger
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Дата рождения
12 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Деборы Кары Ангер
Родилась 12 мая 1966 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Деборы Кары Ангер
Обряд
ужасы
2022, США
4.0
Круги дьявола
ужасы, триллер
2016, США
5.0
Темная правда
боевик, драма, триллер
2012, Канада
5.0
Правда
боевик, триллер
2012, Канада
5.0
Путь
драма, приключения
2010, США
7.0
88 минут
криминал, триллер, драма
2007, Германия / США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.0
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11 января 2022 14:35
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