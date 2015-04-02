Меню
47 ронинов - дублированный тв ролик 3
47 ронинов. Дублированный тв ролик 3

47 ронинов. Дублированный тв ролик 3

Дата публикации: 31 декабря 2013
47 ронинов – В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история 47 самураев, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор. Чтобы не возбуждать подозрений, заговорщики растворились в толпе, став купцами и монахами, и стали тщательно готовиться к осуществлению своего дерзкого плана.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (stalker_spb88, 29/10/2013 - 15:39:42):

Новый год же, время семейных походов. Пусть Киану заработает, хрен с ней с нетленностью..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился... Почти все девушки плакали 11/10 и я тоже ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Слезливый фильм и совсем не "Крадущийся тигр, затаившийся дракон": вместо голливудской фильмы нравоучительная самурайская история с бессмысленным концом - зачем "полукровке" его таланты, если он сам себя режет, вместо того, чтобы покрошить других в мелкую капусту. Героико-мистическая история заканчивается простым пшиком. Это было бы понятно, если бы это была японская мутотень на собственные самурайские мотивы, так сказать про самурайский дух и "исторические корни". В финале нормального голливудского фильма было бы восстание ронинов или Кай получил бы повышение до демона или князя Ако, а может и до сёгуна, ну а в самом дешевом фильме - новый турнир на выбывание в стиле Брюса Ли или "поддержав народное восстание за свободу", в Японии высадилась бы голландская (почти американская) морская пехота и свергла тирана-сёгуна.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР СУПЕР СУПЕР !!! Мега крутой фильм !!!!!! ✊ Снят просто безупречно !!! Сценарий выше всех похвал. Смотрел просто в захлёб. После двух часов просомтра , хотелось ещё два часа продолжения =)))))



НУ реально очень классное кино с афигенным сценарием.



10/10 !!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
омошка 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм понравился. Киану как всегда, загадочный и сильный духом. В конце немного расстроилась, но другого и быть не могло. Вообщем посмотреть стоит.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 06/01/2014 - 14:26:30):Я бы планку до 18 подняла...

а я бы до 6 лет опустил. красивая сказка о вечной любви, колдовстве и борьбе добра со злом
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 07/01/2014 - 23:30:13


кощею и змею горынычу отрубают. для сказок насилие норма
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 07/01/2014 - 23:30:13):



Не внимательно смотрели, крови не было ни капли, поэтому рейтинг и 12+.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Не хуже Хобита. Киану, странный выбор фильма после 7 лет молчания, но надо уважать живого Идола✊ , может он бесплатно снимался, я бы не удивился. Спецуха даже более четкая что ли, чем в Хобите. Но я единственное не пойму, как МЛЯ режиссер не видит двух вещей в Японщине, во первых нет крови, нет погружения (это драма про кровавую баню). Во вторых, дайте этим косоглазым ...ам разное оружие, это ОООЧЕНЬ скучно смотреть на катаны весь фильм (это же фентази наконец!!). Ну вообщем пойдет. Если ничего не ждать, то на 6 из 10 тянет точно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Badgio от 10/01/2014 - 00:00:35




с 2006, с Помутнения, после которого, было особо не на что смотреть✊ .

"Короли улиц" - вообще никак, по середине между "Тренировочным днем" и "Черной орхидеей" - не получился у них неонуар короче✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 10/01/2014 - 13:40:33):

✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вполне себе. Очень хорошая история, какая то чистая, правильная. Сюжет четко очерченный, все вовремя, по порядочку, аккуратно и от этого легко смотрится. Скучных моментов нет, Киану красавчик, в почти 50 юнец такой. Япония, в 18 веке, с чудищами и самураями! такого я еще не видела :) 3д как обычно все испортило, и можно было пожестче как то все устроить, накала больше, слез, разврата...ну про разврат шучу. Итог



7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (souvlaki, 16/01/2014 - 17:30:14):

Только если тебе 12 лет и ты добрый, старый фанат Киану✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Муть какая-то, чуть не уснул. Унылое, тёмное 3д огорчило. Куча японцев на одно лицо(учитывая постоянный полумрак на экране) и Киану Ривз, непонятно что тут забывший. Эх Нео, фу в таком кино сниматься.✊

Сюжет тоже никакущий-максимум пафоса, минимум логики. Пошёл смотреть только из-за Ривза и по совету друга (я ему припомню!)

Жаль потраченного времени и денег, хотел ведь на Митю пойти.✊

2/10 и скорей забыть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 19/01/2014 - 07:29:15):

Киану Палестинец.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 19/01/2014 - 16:47:00):

И что бы закончить этот спор, цитата из ВИКИ - родился на Гавайях и имеет английские, ирландские, португальские, гавайские и китайские корни.



Так что скорее всего он Дагестанец✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Нормальное фэнтезийное кинцо.

Тут плюющиеся всё поминают Японию. А хто-нидь слышал в фильме хоть один раз слово "Япония"??

Почему наличие здоровенной многоглазой крокозябры никого не возмутило?

Симпатичная такая сказочка по мотивам. Динамичность- средняя, не врите.

Девушкам точно понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Красивая-красивая сказочка! Костюмы и декорации, конечно, просто шик.

Комменты до просмотра не читала, поэтому была уверена, что фильм основан на реальных событиях без монстров, демонов и сказочных героев.

Если говорить по итогу, то фильм скорее НЕ понравился, чем наоборот. Ривза жалко... Ну, мне его и в жизни жалко, тяжелая у него судьба, поэтому я на него смотрю как на актера, которому всегда хочется сочувствовать. Считаю, что самурая он сыграл отлично!😂

Техника владения мечом на "ура". Захотелось посмотреть что-то стоящее о жизни самураев. А то вчера как будто подразнили, но не дали главного.

И в Японию шибко захотелось!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь321 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрели "47 ронинов" Фильм снят в формате "на один раз",но именно один раз его посмотреть надо.Мне лично понравился.Очень порадовал знакомый по "Последнему самураю" Хироюки Санада. Киану Ривз с его туповатой физиономией вписался на отлично- настоящий суровый мститель-бесстрашный и беспощадный. Фильм маленько затянут, слегка переборщили со сказочными персонажами,но тем не менее смотреть можно и нужно. Сюжет простой:есть два клана самураев,один клан "хороший", а второй, ну просто сущие мерзавцы и помогает им крутая колдунья , симпатичная и коварная, в общем , гадина конченная. У хороших два выхода: либо погибнуть бесславно, либо отомстить и тем самым быть вне закона. Выбирают второе. В конце фильма всех негодяев заслуженно убивают, а хорошие, по решению местного авторитета и самурайским понятиям, сами одновременно делают себе харакири. Все умирают, одни бесславно, а другие со славой на века,что по жанру самурайского кино , является практически хэппи эндом. Что приятно удивило , 47 ронинов существовали реально, и в Японии есть их могилы(см фото) и тысячи японцев ежегодно приезжают поклонится этим могилам,поклониться самурайской чести.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Как мой любимый сумрачный самурай Санада в это дело вляпался?.. Тоска зеленая и пижонство.

Испытание в пещере странное. Нельзя вынимать меч, и что? Кому попало мечи не дадут, а только тому, кто спокойно смотрит, как его людей крошат в капусту? круто,чо.

Спецэффекты не понравились. Нарисовано не плохо, но не возникает иллюзии взаимодействия между актерами и мультиками, поэтому разваливается картина и приключения не цепляют.

Только из уважения к японцам 5/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.7 47 ронинов
47 ронинов драма, боевик, 2013, США
