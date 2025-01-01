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Фильмография
Ко Сибасаки
Kō Shibasaki
Киноафиша
Персоны
Ко Сибасаки
Ко Сибасаки
Kō Shibasaki
Дата рождения
5 августа 1981
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Рост
160 см
Популярные фильмы
7.8
Королевская битва
(2000)
6.7
47 ронинов
(2013)
5.4
Один пропущенный звонок
(2003)
Фильмография Ко Сибасаки
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2018
2013
2003
2000
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актриса
5
Удалить жизнь
драма
2018, Япония
6.7
47 ронинов
47 Ronin
драма, боевик
2013, США
Смотреть трейлер
Удачи!
драма
2003, Япония
5.4
Один пропущенный звонок
Chakushin ari
ужасы
2003, Япония
7.8
Королевская битва
Batoru rowaiaru
драма, боевик, триллер
2000, Япония
Смотреть трейлер
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