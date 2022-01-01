Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
Киноафиша Фильмы Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита, 1994: актеры и роли
Мастер и Маргарита 1994 / Россия
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мастер и Маргарита, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Кара Юрий Кара
В ролях
Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская Виктор Раков Виктор Раков Viktor Rakov Сергей Гармаш Сергей Гармаш Александр Филиппенко Александр Филиппенко Лев Дуров Лев Дуров Lev Durov Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Николай Бурляев Николай Бурляев Леонид Куравлев Леонид Куравлев Владимир Стеклов Владимир Стеклов Виктор Павлов Виктор Павлов Александра Захарова Александра Захарова Alexandra Zakharova Вячеслав Шалевич Вячеслав Шалевич Наталья Крачковская Наталья Крачковская Спартак Мишулин Спартак Мишулин Игорь Верник Игорь Верник Igor Vernik
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Приложение киноафиши