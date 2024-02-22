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Постер фильма Мастер и Маргарита
6.3
Киноафиша Фильмы Мастер и Маргарита
6.3

Мастер и Маргарита

, 1972
Il Maestro e Margherita
Италия, Югославия / драма / 18+
Постер фильма Мастер и Маргарита
6.3

О фильме

Первая экранизация гениального романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая Александром Петровичем. Фильм снят по сокращенной версии романа, напечатанной в 66-том году в журнале «Москва». Режиссер, не просто ставил целью перенести роман на киноязык, а пытался переосмыслить его. Удалось это ему или нет – судить нам. Передать атмосферу Москвы 30-х годов, Петровичу, удалось лучше чем кому бы, то ни было в мировом кино. Что же до сценария и авторской мысли: режиссер, пытается развить идею несвободы автора в социалистической стране. Актуальную, для самого Булгакова.

В ролях

Мимзи Фармер
Margareta Nikolajevna
Уго Тоньяцци
Nikolaj Afanasijevic Maksudov 'Maestro'
Ален Кюни
Ален Кюни
Profesor Voland & Satana
Павле Вуйисич
Azazelo
Велимир «Бата» Живойинович
Korovjev
Фабиян Совагович
Berlioz
Люба Тадич
Pontije Pilat
Ташко Начич
Rimski
Данило Бата Стойкович
Bobov
Фахро Конджходжич
Lavrovic
Режиссер Александр Петрович
Сценарист Барбара Альберти, Михаил Афанасьевич Булгаков, Амедео Пагани, Александр Петрович
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Югославия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 8 сентября 1972
Дата выхода
8 сентября 1972 Италия
1 ноября 1972 США
Сборы в мире $356 503
Производство Dunav Film, Euro International Films
Другие названия
Il maestro e Margherita, The Master and Margaret, El maestro y Margarita, A mester és Margarita, Chàng bậc thầy và nàng Margaret, Der Meister und Margarita, Le maître et Marguerite, Majstor i Margareta, Majstor i Margarita, Margarida e o Mestre, Mästaren och Margherita, Meister und Margerita, Mistrz i Małgorzata, The Master and Margherite, Ο μετρ και η Μαργαρίτα, Мастер и Маргарита, Mistrz i Malgorzata

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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