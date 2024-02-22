Первая экранизация гениального романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая Александром Петровичем. Фильм снят по сокращенной версии романа, напечатанной в 66-том году в журнале «Москва». Режиссер, не просто ставил целью перенести роман на киноязык, а пытался переосмыслить его. Удалось это ему или нет – судить нам. Передать атмосферу Москвы 30-х годов, Петровичу, удалось лучше чем кому бы, то ни было в мировом кино. Что же до сценария и авторской мысли: режиссер, пытается развить идею несвободы автора в социалистической стране. Актуальную, для самого Булгакова.
Il maestro e Margherita, The Master and Margaret, El maestro y Margarita, A mester és Margarita, Chàng bậc thầy và nàng Margaret, Der Meister und Margarita, Le maître et Marguerite, Majstor i Margareta, Majstor i Margarita, Margarida e o Mestre, Mästaren och Margherita, Meister und Margerita, Mistrz i Małgorzata, The Master and Margherite, Ο μετρ και η Μαργαρίτα, Мастер и Маргарита, Mistrz i Malgorzata
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
6.2IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
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