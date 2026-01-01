Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Масами Ивасаки
Масами Ивасаки Masami Iwasaki
Киноафиша Персоны Масами Ивасаки

Масами Ивасаки

Masami Iwasaki

Дата рождения
25 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Романтический герой

Популярные фильмы

Пять сантиметров в секунду 7.7
Пять сантиметров в секунду (2007)
За облаками 6.7
За облаками (2004)
Готовка Ферма 0.0
Готовка Ферма (2025)

Фильмография Масами Ивасаки

Жанр
Год
Готовка Ферма
Готовка Ферма
аниме , драма 2025, Япония
Пять сантиметров в секунду 7.7
Пять сантиметров в секунду Byôsoku 5 senchimêtoru
драма, анимация, мелодрама, аниме 2007, Япония
Смотреть трейлер
За облаками 6.7
За облаками Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho
драма, анимация, фантастика, аниме 2004, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше