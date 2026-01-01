Оповещения от Киноафиши
Масами Ивасаки
Masami Iwasaki
Масами Ивасаки
Масами Ивасаки
Masami Iwasaki
Дата рождения
25 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Пять сантиметров в секунду
(2007)
6.7
За облаками
(2004)
Билеты
0.0
Готовка Ферма
(2025)
Фильмография Масами Ивасаки
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2025
2007
2004
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Готовка Ферма
аниме , драма
2025, Япония
7.7
Пять сантиметров в секунду
Byôsoku 5 senchimêtoru
драма, анимация, мелодрама, аниме
2007, Япония
Смотреть трейлер
6.7
За облаками
Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho
драма, анимация, фантастика, аниме
2004, Япония
Смотреть трейлер
