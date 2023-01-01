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Пять сантиметров в секунду
Пять сантиметров в секунду, 2007: актеры и роли
Byôsoku 5 senchimêtoru
Пять сантиметров в секунду
2007 / Япония
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Пять сантиметров в секунду, 2007: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Макото Синкай
Makoto Shinkai
В ролях
Кенджи Мизухаши
Ёсими Кондо
Сатоми Ханамура
Satomi Hanamura
Аяка Оноэ
Юко Накамура
Масами Ивасаки
Masami Iwasaki
Риса Мидзуно
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