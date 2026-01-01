Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ёсими Кондо
Yoshimi Kondou
Киноафиша
Персоны
Ёсими Кондо
Ёсими Кондо
Yoshimi Kondou
Дата рождения
9 мая 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.7
Пять сантиметров в секунду
(2007)
Билеты
Фильмография Ёсими Кондо
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Драма
Мелодрама
Год
Все
2007
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.7
Пять сантиметров в секунду
Byôsoku 5 senchimêtoru
драма, анимация, мелодрама, аниме
2007, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Этот сериал даже лучше «Игры престолов»: здесь даже финал не подкачал
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667