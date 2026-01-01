Оповещения от Киноафиши
Умница Уилл Хантинг
Награды и номинации фильма Умница Уилл Хантинг
Награды и номинации фильма Умница Уилл Хантинг 1997
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший фильм
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Берлинале 1998
Выдающееся одиночное достижение
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
