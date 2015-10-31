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Аполлон 13 Аполлон 13
Киноафиша Фильмы Аполлон 13 Отзывы о фильме «Аполлон 13»
Apollo 13 Аполлон 13 1995 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Аполлон 13»

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fanbunga 31 октября 2015, 09:28
Так вот это откуда: Хьюстон, у нас проблема✊



Ответ на сообщение test от 13/01/2015 - 14:46:12


после "Гравитации" космос уже не так впечаляет, правда.

Впечатлило. То, что "в глубинах космоса" происходило, сделано очень здорово. Ощущение всамделишности, до полного восторга. Умом понимаю, что шоу, что вот -Хэнкс, вот - Пэкстон, Бейкон, а внутри всё замирает. Вот же они, в невесомости плавают, и каждые пять минут у них ЧП какое-то.

"земная" линия сюжета, точнее ЦУП, ненамного отстает по напряженности, а всё вместе просто офигительно. Как они амперы недостающие искали, сооружали фильтр из подручного материала и волновались за угол входа! Минута, миллиметр туда-сюда, вроде бы мелочь, но не для экипажа.

А я восхищалась Сандрой, как она на огнетушителе в космосе летала✊

Неприятно поразило то, что у героя Хэнкса мама в доме престарелых.Вроде космонавты люди не сильно бедные, да и бабуля в здравом уме, капельница возле неё не дежурит, трубки из носа не торчат. Странно это.
31 октября 2015, 09:28 Ответить
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение Киноафиша от 28/11/2012 - 23:40:07




Корабль Аполлон 13 терпит катастрофу в глубинах космоса

как его в глубины-то занесло?..

надо глянуть.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
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