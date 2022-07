1 Main Title / Apollo 13 / James Horner (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 2:30

2 One Small Step (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Walter Cronkite, Neil Armstrong 0:43

3 Night Train James Brown 3:27

4 Groovin' The Young Rascals / Felix Cavaliere 2:26

5 Somebody To Love Jefferson Airplane 2:55

6 I Can See For Miles (Remix) The Who / Pete Townshend 4:10

7 Purple Haze The Jimi Hendrix Experience / Jimi Hendrix 2:46

8 Launch Control (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) James Horner 0:31

9 All Systems Go - The Launch (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 10:04

10 Welcome To Apollo 13 (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Том Хэнкс / William Broyles 0:26

11 Spirit In the Sky Norman Greenbaum 3:51

12 House Cleaning/Houston, We Have a Problem (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Kevin Bacon, Том Хэнкс, Гэри Синиз, Бретт Каллен / Not Applicable 0:54

13 Master Alarm (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 3:36

14 What's Going On? (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Том Хэнкс, Гэри Синиз 0:51

15 Into the Lem (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 4:18

16 Out of Time/Shut Her Down (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Том Хэнкс, Ed Harris, Kevin Bacon, Бретт Каллен / William Broyles 0:34

17 Darkside of the Moon (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 4:49

18 Failure Is Not an Option (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Ed Harris / William Broyles 0:23

19 Honky Tonkin' Hank Williams 2:42

20 Blue Moon The Mavericks / Richard Rodgers 4:01

21 Waiting For Disaster/A Privilege (From "Apollo 13" Original Motion Picture Soundtrack) Ed Harris, Гэри Синиз, Том Хэнкс / William Broyles 0:30

22 Re-Entry and Splashdown (From "Apollo 13" Soundtrack) James Horner 8:52