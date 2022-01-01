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Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Joshua Leonard
О персоне
Фильмография
Джошуа Леонард
Joshua Leonard
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Дата рождения
17 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Джошуа Леонарда
Родился 17 июня 1975 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Джошуа Леонарда
Не в себе
ужасы, драма
2018, США
6.0
Город, который боялся заката
ужасы, триллер
2014, США
5.0
Если я останусь
драма
2014, США
7.0
С тех пор
драма
2014, США
5.0
Я верю в единорогов
драма
2014, США
6.0
Пластиковый Иисус
драма
2013, США
8.0
Ложь
драма
2011, США
5.0
Бесплатный билет
мелодрама, комедия
2010, США
5.0
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