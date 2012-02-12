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Постер фильма Конвой
Постер фильма Конвой
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Конвой

Конвой

Konvoy 18+
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О фильме

Драма от талантливого отечественного кинорежиссера и сценариста Алексея Мизгирева затрагивает остросоциальные и общечеловеческие вопросы. Главный герой – армейский капитан, страдающий серьезным психическим недугом после трагической гибели родной дочери. Каждую минуту он винит себя в произошедшем, все глубже погружаясь в галлюциногенную реальность.

  • Это третья полнометражная кинолента Алексея Мизгирева. Первый фильм под названием «Кремень» вышел в 2007-м, а затем в 2009 году был выпущен «Бубен, барабан». Обе режиссерские работы получили награды.
  • Российская премьера состоялась 29 ноября 2012-го.
  • Премьерный показ состоялся 12 февраля 2012 года в рамках внеконкурсной программы «Панорама» на шестьдесят втором ежегодном Международном кинофестивале в Берлине.
  • Съемочный процесс занял не более двух месяцев.
  • Актер Азамат Нигманов, исполнивший роль Артема, удостоился приза за лучшую мужскую роль на открытом российском кинофестивале «Кинотавр».
  • По словам Мизгирева, драма неспроста посвящена московским провинциалам. Ведь он и сам сибиряк по происхождению, поэтому очень хорошо понимает некоренных москвичей.
  • На Берлинском фестивале кино кинематографический проект Алексея Мизгирева оказался единственной художественной картиной из России.

Армейский капитан конвоирует в часть солдата-дезертира. Герои проводят сутки в Москве, в течение которых сталкиваются с реалиями жизни в современном мегаполисе: иногда комичными, иногда трагичными. Возникшая дружба между офицером и солдатом-дезертиром меняет отношение главного героя к жизни. Циничный капитан заново обретает смысл жизни и веру в человека.

Конвой - трейлер
Конвой  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 февраля 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Россия Другое кино 18+
29 ноября 2012 Беларусь
12 февраля 2012 Германия
29 ноября 2012 Казахстан
29 ноября 2012 Украина
Сборы в мире $4 575
Производство Студия Павла Лунгина
Другие названия
Konvoy, Die Überführung, Konwój, The Convoy, Конвой
Режиссер
Алексей Мизгирев
Алексей Мизгирев
В ролях
Олег Васильков
Олег Васильков
Федор Леонов
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Конвой - трейлер
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