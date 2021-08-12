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Игорь Савочкин

Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
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Дата рождения
14 мая 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
18 ноября 2021
Карьера
Актер
Биография Игоря Савочкина

Игорь Юрьевич Савочкин появился на свет 14 мая 1963 года в поселке Березовка, неподалеку от Саратова. Его отец работал в местном областном отделе культуры, а затем руководил издательством. Игорь учился в актерской студии под управлением Владимира Федосеева, получил образование в сельскохозяйственном институте, а затем поступил в государственную консерваторию им. Собинова в Саратове. Переехав в столицу, устроился в театр «На досках». В 2014 году вел программу «Теория заговора» на 1 канале. Сыграл более ста ролей в российских фильмах и сериалах. Наиболее запомнился зрителям ролями в картинах «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Левиафан». Ушел из жизни в возрасте 59 лет после борьбы с раком.

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Фильмография Игоря Савочкина
Мистер нокаут
Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
Капитан Волконогов бежал
Капитан Волконогов бежал
триллер, драма 2021, Россия / Эстония / Франция
6.0
Иван Денисович
Иван Денисович
драма 2021, Россия
6.0
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
8.0
Учености плоды
Учености плоды
драма, исторический 2021, Россия
0.0
Три
Три
ужасы 2020, Узбекистан / Казахстан
8.0
Последствия войны
Последствия войны
военный, исторический, драма 2019, Россия
0.0
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
фантастика, триллер 2019, Россия
6.0
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12 августа 2021 14:31
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Кто такой Игорь Савочкин: где снимался трагически скончавшийся актер из «Ночного дозора» Артист ушел из жизни в возрасте 58 лет.
Написать
18 ноября 2021 18:45
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