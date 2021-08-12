Игорь Юрьевич Савочкин появился на свет 14 мая 1963 года в поселке Березовка, неподалеку от Саратова. Его отец работал в местном областном отделе культуры, а затем руководил издательством. Игорь учился в актерской студии под управлением Владимира Федосеева, получил образование в сельскохозяйственном институте, а затем поступил в государственную консерваторию им. Собинова в Саратове. Переехав в столицу, устроился в театр «На досках». В 2014 году вел программу «Теория заговора» на 1 канале. Сыграл более ста ролей в российских фильмах и сериалах. Наиболее запомнился зрителям ролями в картинах «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Левиафан». Ушел из жизни в возрасте 59 лет после борьбы с раком.

Последнее обновление информации: 27.05.2022