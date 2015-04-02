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Шпион 2012 / Россия
5.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Шпион»

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Наша рецензия

Рассуждать о степени исторической достоверности «Шпиона» – все равно что спорить о том, действительно ли Гитлер погиб так, как показал Тарантино в «Бесславных ублюдках». Экранизация «Шпионского романа» Акунина явно не про это, то есть не про историю со всеми ее достоверностями и не про достоверность со всеми ее историями. Авторам «Шпиона» не дают покоя лавры создателей бондианы: режиссер Андрианов со товарищи вовсю пытаются доказать, что…

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andress 2 апреля 2015, 12:51
Мура полная, чем то напомнил "Миссия не выполнима", но только низкого уровня
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Этот "фильм" напомнил мне Красную жару с Арни.Но ту глупость про Россию сняли тупые америкосы, а тут свои. Но "наши" оказались ещё тупее. Ф.Бондарчука кроме клипов с поющими трусами нельзя ни к чему подпускать. Однако, если относиться к "фильму" как к комиксу, то можно поржать. Но Война не может для россиян никогда быть комиксом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ничего выдающегося от этого фильма не ждала, поэтому особого разочарования не случилось. Ну да, Москву тех времен здорово показали в научно-фантастическом разрезе. Хотя не покидало ощущение, что где-то это уже видела.



Сюжет так себе, детективная линия тоже. Но, в целом, фильмец не напрягающий и не раздражающий. Посмотреть и забыть.



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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