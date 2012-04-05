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Poster of Spy
5.5
Spy - Trailer
Kinoafisha Films Spy
5.5

Spy

, 2012
Shpion
Russia / War, Crime, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Spy
5.5
Spy - Trailer
Spy  Trailer

Cast

Danila Kozlovsky
Danila Kozlovsky
Dorin
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Oktyabrsky
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Kogan
Viktoriya Tolstoganova
Viktoriya Tolstoganova
Petrakovich
Ekaterina Melnik
Anna Chipovskaya
Anna Chipovskaya
Nadya
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Narkom
Aleksey Gorbunov
Aleksey Gorbunov
Contact
Polina Raykina
Polina Raykina
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Karpenko
Dmitriy Nazarov
Dmitriy Nazarov
Nadya's dad
Director Alexey Andrianov
Writer Vladimir Valutsky, Boris Akunin, Nikolay Kulikov
Composer Yuriy Poteenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2012
World premiere 5 April 2012
Release date
5 April 2012 Russia Централ Партнершип 16+
5 April 2012 Belarus
4 July 2013 Germany
5 April 2012 Kazakhstan
6 June 2012 USA
5 April 2012 Ukraine
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $4,903,665
Production Rossiya 1, Studio Trite
Also known as
Shpion, The Spy, Iron Spy, Spionul, Spioon, Szpieg, Шпигун, Шпион, Шпионин, Agent

Film rating

5.5
Rate 43 votes
5.4 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3580 In the War genre  129 In the Crime genre  258 In the Adventure genre  668 In films of Russia  617 In films of 2012  106

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