Cast
Cast and Crew
Director
Alexey Andrianov
Composer
Yuriy Poteenko
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2012
World premiere
5 April 2012
Release date
|5 April 2012
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|5 April 2012
|Belarus
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|4 July 2013
|Germany
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|5 April 2012
|Kazakhstan
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|6 June 2012
|USA
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|5 April 2012
|Ukraine
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Budget
$60,000,000
Worldwide Gross
$4,903,665
Production
Rossiya 1, Studio Trite
Also known as
Shpion, The Spy, Iron Spy, Spionul, Spioon, Szpieg, Шпигун, Шпион, Шпионин, Agent