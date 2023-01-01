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Плата за страх
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Salaire de la peur, Le
Плата за страх
1953 / Франция / Италия
7.3
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11
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Рейтинг IMDb: 8.2
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Вся информация о фильме
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