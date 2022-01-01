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Плата за страх
Киноафиша Фильмы Плата за страх Плата за страх, 1953: актеры и роли
Salaire de la peur, Le Плата за страх 1953 / Франция / Италия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Плата за страх, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анри-Жорж Клузо Анри-Жорж Клузо Henri-Georges Clouzot
В ролях
Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Шарль Ванель Charles Vanel Фолько Лулли Вера Клузо Véra Clouzot Уилльям Таббс Дарио Морено Darío Moreno
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