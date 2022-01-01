Набережная Орфевр, 1947

Жени Лямур выступает с фривольными песенками на сцене театра-варьете «Рай», её муж Морис аккомпанирует ей на рояле. Их подруга Дора Монье оказывает сомнительные услуги старому извращенцу Бриньону: время от времени она фотографирует для него обнаженных девиц.



Бриньон обещает Жени работу в кино, если и она согласится позировать для него. Узнав, что жена отправилась к старику, страшно ревнивый Морис бросается туда же, чтобы убить Бриньона… увы, он обнаруживает там лишь его труп. Считая, что это сделала жена, он срочно фабрикует себе не очень убедительное алиби.



Инспектор Антуан, грубоватый жесткий полицейский и одновременно заботливый и добрый отец-одиночка, подозревая Мориса, постепенно собирает против него улики…