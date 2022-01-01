Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звезда без света
Киноафиша Фильмы Звезда без света
Étoile sans lumière

Звезда без света, 1946

1946 / Франция
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мадлен работает служанкой в отеле, где живет Стелла Дора — известная актриса немого кино. Эра немых фильмов подошла к концу, знаменитая актриса чувствует, что не может больше играть и тем более петь на сцене — у нее нет вокальных данных. Доведенный до отчаяния выходками Стеллы, ее любовник просит Мадлен «одолжить» свой голос. После блистательного возвращения Стеллы на большой экран в качестве «поющей» актрисы, бедная служанка больше никому ненужна. Параллельно идет любовная история — Мадлен любит автомеханик Пьери и предлагает пожениться, но девушка отказывает, т. к. влюбляется в звукорежиссера.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1946
Премьера в России 3 апреля 1946
Премьера в мире 3 апреля 1946
Возраст 16+
Режиссер
Марсель Блистен
В ролях
Эдит Пиаф
Марсель Эрран
Жюль Берри
Серж Реджани
Ив Монтан
Ив Монтан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звезда без света 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши