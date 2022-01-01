Звезда без света, 1946

Мадлен работает служанкой в отеле, где живет Стелла Дора — известная актриса немого кино. Эра немых фильмов подошла к концу, знаменитая актриса чувствует, что не может больше играть и тем более петь на сцене — у нее нет вокальных данных. Доведенный до отчаяния выходками Стеллы, ее любовник просит Мадлен «одолжить» свой голос. После блистательного возвращения Стеллы на большой экран в качестве «поющей» актрисы, бедная служанка больше никому ненужна. Параллельно идет любовная история — Мадлен любит автомеханик Пьери и предлагает пожениться, но девушка отказывает, т. к. влюбляется в звукорежиссера.