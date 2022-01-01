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L'idole

Идол, 1948

1948 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 13 февраля 1948
Режиссер
Александр Эсве
В ролях
Ив Монтан
Ив Монтан
Альбер Прежан
Сюзанн Деэлли
Даниэль Годе
Ив Деньяуд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идол 1 постер
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