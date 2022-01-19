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Вера Воронкова
Вера Воронкова
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Вера Воронкова
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Дата рождения
21 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Веры Воронковой
Родилась 21 марта 1965 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Веры Воронковой
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
0.0
Рай
драма
2016, Россия / Германия
7.0
Без мужчин
комедия, мелодрама
2011, Россия
3.0
Утесов. Песня длиною в жизнь
биография
2006, Россия
6.0
Контакт
мистика, мелодрама, фантастика
2005, Россия
7.0
Щен из созвездия «Гончих псов»
мелодрама, драма
1991, СССР
5.0
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19 января 2022 10:37
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