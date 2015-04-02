Наша рецензия

Как недавно установили ученые, Красная Шапочка и Серый Волк – одно и то же лицо (не всегда – физическое, но уж по крайней мере юридическое – точно). В своем роде доктор Джекил и мистер Хайд, так что весь сюжет вполне мог бы называться «Странной историей Красной Шапочки и мистера Волка». Кэтрин Хардуик это хорошо понимает и ведет рассказ в нужную сторону: то есть до прямого отождествления дело, конечно, не доходит, но волчьи гормоны в самом знаменитом объекте…