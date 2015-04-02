Как недавно установили ученые, Красная Шапочка и Серый Волк – одно и то же лицо (не всегда – физическое, но уж по крайней мере юридическое – точно). В своем роде доктор Джекил и мистер Хайд, так что весь сюжет вполне мог бы называться «Странной историей Красной Шапочки и мистера Волка». Кэтрин Хардуик это хорошо понимает и ведет рассказ в нужную сторону: то есть до прямого отождествления дело, конечно, не доходит, но волчьи гормоны в самом знаменитом объекте…
Действие раскручивается по ходу фильма, не дает зрителю заскучать. Рекомендую посмотреть.
9/10
Потом режиссер пытается вылепить из этого теста какое-то подобие кино, появляется детективный сюжет и трэшовая составляющая во многом теряется.
Очередного "Тёмного Мира" или "Цветка Дьявола", увы, не получилось!
Но в целом можно посмотреть-поржать.
7/10
Негры в дремучих краях,в белокожей глубинке смотрятся нелепым голливудским реверансом✊
Конец подкачал-если бы закрутить что-нибудь нетрадиционное,то было бы ещё вкуснее,а так
✊ ✊
7/10
Канечно в интренете качество хромает, все таки экранная копия)
А так фильм впечетлил, я тоже не особая фанатка Сумерек, но фильм Красная Шапочка по моему мнению, классный✊
есть пара красивых сцен природы.
а в целом скучнейшая примитивная повесть. 2 балла из 10.
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