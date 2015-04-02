Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красная шапочка Красная шапочка
Киноафиша Фильмы Красная шапочка Отзывы о фильме «Красная шапочка»
Red Riding Hood Красная шапочка 2011 / США
7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Красная шапочка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Как недавно установили ученые, Красная Шапочка и Серый Волк – одно и то же лицо (не всегда – физическое, но уж по крайней мере юридическое – точно). В своем роде доктор Джекил и мистер Хайд, так что весь сюжет вполне мог бы называться «Странной историей Красной Шапочки и мистера Волка». Кэтрин Хардуик это хорошо понимает и ведет рассказ в нужную сторону: то есть до прямого отождествления дело, конечно, не доходит, но волчьи гормоны в самом знаменитом объекте…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
такая интерпретация гораздо ближе к изначальному варианту легенды, которая была отнюдь не о девочке , а о взрослой девушке, чем облагороженный вариант знакомой нам сказки.Даже у братьев Гримм-это был скорее ужастик для взрослых, хотя и помягче чем адаптированная ими легенда
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Классический "английский детектив": Подозреваются все и убийца-дворецкий.

Действие раскручивается по ходу фильма, не дает зрителю заскучать. Рекомендую посмотреть.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - неплохой трэш. Самое лучшее в нём - первые 20 минут, когда идут чисто "Сумеречные" сюрреалистичные бессмысленные диалоги. В общем, просто угар!



Потом режиссер пытается вылепить из этого теста какое-то подобие кино, появляется детективный сюжет и трэшовая составляющая во многом теряется.



Очередного "Тёмного Мира" или "Цветка Дьявола", увы, не получилось!



Но в целом можно посмотреть-поржать.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорошего уровня,не смотря на простой сюжет.Красная Шапочка приятна взору.Оборотень сделан без затей,как в прошлом веке.Олдман играет отлично,но ,по-моему, при дубляже ему подобрали неправильный голос.Атмосфера и музыка очень понравились.Железный слон помогает бороться со слугами Дьявола-я думаю ,надо было инквизитору перебить всю деревню,ища оборотня.

Негры в дремучих краях,в белокожей глубинке смотрятся нелепым голливудским реверансом✊

Конец подкачал-если бы закрутить что-нибудь нетрадиционное,то было бы ещё вкуснее,а так

✊ ✊



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Эротики особо нету. Дочку эта муть должна впечатлить))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
милый фильм. весь фильм годала кто же волк-3 варианта было,только в конце догадалась,по сути из за этого особо фильм то и не посмотрела,все гадала и гадала)))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
а почему Шапка в разделе вышедших из проката??? шо случилось?? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Елизавета1997 2 апреля 2015, 12:51
ахах, пошла с подругой на каникулах на этот фильм, нас не пустили, мне через неделю 14, а сказали только с родителями. ✌️ Ну потом я посмотрела этот фильм в интернете, интересно только из-за чего нас не пустили, нет такой уж прям эротики, и ужастика тоже✊

Канечно в интренете качество хромает, все таки экранная копия)

А так фильм впечетлил, я тоже не особая фанатка Сумерек, но фильм Красная Шапочка по моему мнению, классный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
фильм о том какая красивая Аманда (и это факт).

есть пара красивых сцен природы.

а в целом скучнейшая примитивная повесть. 2 балла из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Это у меня одной название ассоциируется с неприличными анекдотами? Ощущение было 100%, я даже неловкость какую-то испытывала, как будто на что-то стыдное иду. Хотя фильму это как-то совсем не соответствует, конечно. Это же ужастик и любовная драма в одном флаконе! И времена старые, виды завораживающие, все помпезно и тяжеловесно до крайности. Если честно, фильм не произвел слишком большого впечатления. Так, на троечку скорей. Но любителям старинных костюмов, наверное, будет интересно. С детьми ходить не рекомендуется, хотя и «Красная шапочка».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Отчего в «Красной шапочке» шапочка вдруг превратилась в красный плащ? И вообще, при чем здесь сказа? Это шутка такая? Похоже, авторы как-то не рассчитали – зал несколько раз ржал в самых неожиданных местах. Кажется, авторы на смех в этих местах не рассчитывали. Ведь, как было заявлено, снимали триллер. Я лично ждал продолжения «Сумерек». Но страшно и захватывающе не получилось. Зря потратил время, считаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
А мне лично понравилось. Там и любовная история, и виды красивые, и костюмы интересные, герои красивые. В качестве такого развлечения очень даже подходящий фильм. Смотреть все время интересно, так какие-то интриги у них в деревне постоянные, никогда не знаешь, как повернется сюжет. Если не слишком к сказке привязываться и не искать сюжет знакомый, то и ругать там нечего особенно. И мне еще музыка понравилась - как раз то, что нужно для таких фильмов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Один путь
Один путь 1 комментарий
Отголоски преступления
Отголоски преступления 1 комментарий
Море страха
Море страха 1 комментарий
Гнев во спасение
Гнев во спасение 1 комментарий
Стрела возмездия
Стрела возмездия 1 комментарий
Французский мастер
Французский мастер 1 комментарий
Незавершённое дело
Незавершённое дело 1 комментарий
Омут
Омут 1 комментарий
Райский город
Райский город 3 комментария
F20
F20 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши