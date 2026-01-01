Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Мистер Смит едет в Вашингтон
Награды и номинации фильма Мистер Смит едет в Вашингтон
Награды и номинации фильма Мистер Смит едет в Вашингтон 1939
Оскар 1940
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
