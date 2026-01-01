Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Мистер Смит едет в Вашингтон 1939

Оскар 1940 Оскар 1940
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
