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Мистер Смит едет в Вашингтон Мистер Смит едет в Вашингтон
Киноафиша Фильмы Мистер Смит едет в Вашингтон Мистер Смит едет в Вашингтон, 1939: актеры и роли
Mr. Smith Goes to Washington Мистер Смит едет в Вашингтон 1939 / США
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Мистер Смит едет в Вашингтон, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Капра Frank Capra
В ролях
Джин Артур Jean Arthur Джеймс Стюарт James Stewart Клод Рейнс Claude Rains Гай Кибби Guy Kibbee
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