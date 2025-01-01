Меню
О персоне
Фильмография
Награды
Клод Рейнс
Claude Rains
Клод Рейнс
Claude Rains
Дата рождения
10 ноября 1889
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
30 мая 1967
Карьера
Актер
Рост
169 см
Популярные фильмы
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
(1939)
8.2
Касабланка
(1942)
Билеты
8.1
Дурная слава
(1946)
Фильмография Клод Рейнс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Мюзикл
Нуар
Приключения
Семейный
Сказка
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1946
1943
1942
1940
1939
1938
1937
1936
1933
Все
11
Фильмы
11
Актер
11
8.1
Дурная слава
Notorious
мелодрама, триллер, нуар
1946, США
6.9
Призрак Оперы
Phantom of the Opera
ужасы, мюзикл, триллер, драма
1943, США
8.3
Касабланка
Casablanca
драма, мелодрама
1942, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.7
Кингз-роу
Kings Row
драма, мелодрама, мистика
1942, США
7.5
Королевские пираты
The Sea Hawk / Beggars of the Sea
мелодрама, боевик, приключения
1940, США
8.3
Мистер Смит едет в Вашингтон
Mr. Smith Goes to Washington
драма
1939, США
Смотреть трейлер
8
Приключения Робин Гуда
The Adventures Of Robin Hood
приключения, мелодрама, боевик
1938, США
6.8
Они сделали меня преступником
They Made Me a Criminal
криминал, драма, нуар
1938, США
7.1
Принц и нищий
The Prince and the Pauper
семейный, сказка, приключения, драма
1937, США
6.3
Антони-неудачник
Anthony Adverse
мелодрама, приключения, драма
1936, США
7.8
Человек-невидимка
The Invisible Man
ужасы, фантастика, триллер, драма
1933, США
