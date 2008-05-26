Двойная страховка

, 1944
Double Indemnity
США / нуар, триллер / 18+
О фильме

Сластолюбивый страховой агент Уолтер Нефф отправляется продлить полис на машину некоему мистеру Дитрихсону. В его доме он встречается с миссис Дитрихсон и мгновенно воспламеняется.

Далее, как и во всех «черных» фильмах, красотка делает Уолтеру предложение, от которого он не может отказаться и… совершает первый шаг в объятия Смерти.

В ролях

Фред МакМюррэй
Фред МакМюррэй
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Портер Холл
Портер Холл
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Байрон Барр
Джин Хэзер
Режиссер Билли Уайлдер
Сценарист Билли Уайлдер, Рэймонд Чандлер, Джеймс Кейн
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1944
Премьера онлайн 26 мая 2008
Премьера в мире 14 июня 1944
Дата выхода
1 декабря 1944 Австралия
15 сентября 1944 Великобритания
29 мая 1947 Венгрия 6
29 августа 2024 Греция
3 июня 1947 Испания
5 июля 2018 Нидерланды
1 января 1966 Польша 12
6 июля 1944 США
7 марта 1946 Франция
1 августа 1946 Швейцария 16
12 декабря 1953 Япония G
Бюджет $927 262
Сборы в мире $21 900
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Double Indemnity, Pacto de sangre, Assurance sur la mort, Frau ohne Gewissen, Kvinna utan samvete, Двойная страховка, Asigurare de moarte, Bloedgeld, Bồi Thường Gấp Đôi, Çifte Tazminat, Dobbelt erstatning, Doble Indemnización, Dubla indemnizatie, Dviguba kompensacija, Dvojno zavarovanje, Dvostruka obmana, Gheramat-e moza'af, Gyilkos vagyok, İkiqat sığorta, Ikki tomonlama sug'urta, Kvinden uden samvittighed, Kvinnen uten samvittighet, La fiamma del peccato, Nainen ilman omaatuntoa, Pacto de Sangue, Pagos a Dobrar, Perdición, Podwójne ubezpieczenie, Poistka smrti, Pojistka smrti, Shinya no kokuhaku, Ta'viz mozdavaj, Verzekering op de dood, Διπλή αποζημίωση, Κολασμένη αγάπη, Двойна застраховка, Двострука обмана, Қос сақтандыру, Подвійна страховка, 双重赔偿, 深夜の告白, 雙重賠償

8.3 IMDb

Цитаты

[последние реплики]
Walter Neff Знаешь, почему ты не мог разобраться, Кейс? Я скажу. Потому что тот, кого ты искал, был слишком близко. Прямо напротив тебя, за столом.
Barton Keyes Ещё ближе, Уолтер.
Walter Neff Я тебя тоже люблю.

