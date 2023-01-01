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Scream 2 Крик 2 1997 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Крик 2, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен Уэс Крэйвен Wes Craven
В ролях
Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Дэвид Аркетт Дэвид Аркетт David Arquette Хизер Грэм Хизер Грэм Heather Graham Сара Мишель Геллар Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Тимоти Олифант Тимоти Олифант Timothy Olyphant Джейми Кеннеди Джейми Кеннеди Jamie Kennedy Люк Уилсон Люк Уилсон Luke Wilson Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
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