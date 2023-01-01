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Крик 2
Крик 2, 1997: актеры и роли
Scream 2
Крик 2
1997 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Крик 2, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен
Wes Craven
В ролях
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Дэвид Аркетт
David Arquette
Хизер Грэм
Heather Graham
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Люк Уилсон
Luke Wilson
Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
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