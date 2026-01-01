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Ник Свардсон Nick Swardson
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Ник Свардсон

Nick Swardson

Дата рождения
9 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Актер озвучки

Популярные фильмы

Голдберги 7.9
Голдберги (2013)
Вольт 7.5
Вольт (2008)
Притворись моей женой 7.4
Притворись моей женой (2011)

Фильмография Ник Свардсон

Счастливчик Гилмор 2 7
Счастливчик Гилмор 2 Happy Gilmore 2
комедия, спорт 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Телесные игры 2 6.1
Телесные игры 2 Buddy Games: Spring Awakening
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Не та девушка 5.8
Не та девушка The Wrong Missy
мелодрама, комедия 2020, США
Телесные игры 4.9
Телесные игры Buddy Games
комедия 2019, США / Канада
Все по новой 5.7
Все по новой The Do-Over
комедия 2016, США
Смотреть трейлер
В ад и обратно 5.4
В ад и обратно Hell & Back
комедия, анимация 2015, США
Смотреть трейлер
Ник Свардсон: Смакуй 6.5
Ник Свардсон: Смакуй Nick Swardson: Taste It
комедия 2015, США
Голдберги 7.9
Голдберги
комедия, семейный 2013, США
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Новости о Ник Свардсон
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