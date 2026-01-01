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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ник Свардсон
Nick Swardson
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Персоны
Ник Свардсон
Ник Свардсон
Nick Swardson
Дата рождения
9 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.9
Голдберги
(2013)
7.5
Вольт
(2008)
7.4
Притворись моей женой
(2011)
Фильмография Ник Свардсон
7
Счастливчик Гилмор 2
Happy Gilmore 2
комедия, спорт
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Телесные игры 2
Buddy Games: Spring Awakening
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
5.8
Не та девушка
The Wrong Missy
мелодрама, комедия
2020, США
4.9
Телесные игры
Buddy Games
комедия
2019, США / Канада
5.7
Все по новой
The Do-Over
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
5.4
В ад и обратно
Hell & Back
комедия, анимация
2015, США
Смотреть трейлер
6.5
Ник Свардсон: Смакуй
Nick Swardson: Taste It
комедия
2015, США
7.9
Голдберги
комедия, семейный
2013, США
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