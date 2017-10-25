Женись на мне, чувак, 2017

«Женись на мне» – дебютная режиссерская работа актера Тарека Будали, игравшего в таких известных фильмах, как «SuperАлиби», «Superнянь» и «Superнянь 2». Главные роли исполнили сам режиссер и его коллега по «Super»-комедиям Филипп Лашо.

Интрига закручивается вокруг студента Яссина, который приехал из Морокко в Париж, чтобы стать архитектором. Однажды парень заваливает экзамен и лишается студенческой визы, попадая под угрозу депортации. Так что он не придумывает ничего лучше, чем жениться на своем лучшем друге Фреде. Но прекрасный план молодоженов портит детектив, который явно что-то подозревает…