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Женись на мне, чувак Женись на мне, чувак
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Épouse moi mon pote / Marry Me Dude

Женись на мне, чувак, 2017

2017 / Франция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Главному герою, чтобы избежать депортации, приходится жениться на своем лучшем друге
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Женись на мне» – дебютная режиссерская работа актера Тарека Будали, игравшего в таких известных фильмах, как «SuperАлиби», «Superнянь» и «Superнянь 2». Главные роли исполнили сам режиссер и его коллега по «Super»-комедиям Филипп Лашо.

Интрига закручивается вокруг студента Яссина, который приехал из Морокко в Париж, чтобы стать архитектором. Однажды парень заваливает экзамен и лишается студенческой визы, попадая под угрозу депортации. Так что он не придумывает ничего лучше, чем жениться на своем лучшем друге Фреде. Но прекрасный план молодоженов портит детектив, который явно что-то подозревает…

- Фильм – шестой совместный проект Тарека Будали, Филиппа Лашо и Жюльена Аррути. До этого они сотрудничали в картинах «Сердцеед», «Париж любой ценой», «SuperАлиби», «Superнянь» и «Superнянь 2»

- Многие из съемочной группы работали над проектами «SuperАлиби», «Superнянь» и «Superнянь 2»

- Филипп Лашо приглашал Тарека Будали выступить в роли сценариста в картине «SuperАлиби», однако Будали отказался, чтобы работать над своим дебютом

- Съемки велись в Иль-де-Франс, Франция

Единственный шанс для провалившего экзамен студента остаться в Париже – это фиктивный брак. Однако, найти невесту так быстро практически невозможно. И тогда на помощь приходит лучший друг.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера в мире 25 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тарек Будали
Тарек Будали
В ролях
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Филипп Дюкен
Филипп Дюкен
Тарек Будали
Тарек Будали
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Давид Марсе
Давид Марсе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женись на мне, чувак 3 постера
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Женись на мне, чувак
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Молодой человек Яссин из Марокко перебирается во Францию, чтобы стать архитектором и построить для семьи собственный дом. Ему выдают деньги, которые удалось скопить на образование, и кулон – в подарок девушке, которой достанется его сердце. Получив студенческую визу, Яссин много учится, параллельно влюбляется, но перед выпускным экзаменом совершает одну-единственную ошибку, лишающую его и будущего, и любимой. Парню приходится скрываться от властей, работать на стройке за гроши и искать…
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