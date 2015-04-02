Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Притворись моей женой
Отзывы о фильме «Притворись моей женой»
Just Go with It
Притворись моей женой
2011 / США
Трейлер
8.3
Оцените
163
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Притворись моей женой»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Второй раз конечно, смотреть не буду, но на один раз вполне себе ничего. Даже редко залезала в сумку, чтобы посмотреть сколько времени, так обычно делаю в кино. А тут иногда забывала про время. Красивые съемки на Гавайях, красивые девушки, несколько действительно смешных моментов. Такая семейная ненапряжная разовая мелодрамка. Иногда раздражал кузен главного героя, а в остальном ничего. Было реально смешно в сценах, когда герой Сэндлера (а он пластический хирург) принимал в своей клинике пациентов. Рекомендуется к просмотру в любой компании, можно с пождружками, можно с молодым человеком, можно даже с родителями. Для детей, возможно, слишком много слов "сиськи". А так ничего не приличного нет.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
вообще уржалась, самая лучшая комедия за последнее время, 2 часа смеха, советую всем.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
chunka
2 апреля 2015, 12:51
Очень прикольное,веселое кино!!!посмотрела бы еще раз!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
piklic
2 апреля 2015, 12:51
Нормальная комедия , но не более. Один раз посмотреть можно, второй, наверное, не стал бы.. При просмотре , некоторые эпизоды казались знакомыми, было такое ощущение, что что-то подобное уже видел. Да, и очень не понравилась Николь Кидман , не ее эта роль.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
чеми
2 апреля 2015, 12:51
щутки специфические-не каждый поймет,посмеяться местами можно,фильм на один раз-посмотрел и забыл...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
не понравилось.....как и в случаи в "Охотниках за головами " фильм не очень, но Энистон хорошенькая и пытается что-то сделать но увы....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CatherineERa
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (piklic, 28/03/2011 - 12:41:35):
Да, и очень не понравилась Николь Кидман , не ее эта роль.
Просто мы не привыкли видеть Николь в такой роли, вот и "не понравилась" ✊
На мой взгляд, вполне убедительно сыграла забавную дурочку :) а красотка - как всегда ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
CatherineERa
2 апреля 2015, 12:51
Хорошая, веселая комедия, не смотря на наличие шуток ниже пояса.
Не ожидала, что Энистон - такая красавица). В 42 года отличную форму держать - респект).
Никогда особо не обращала на нее внимания, а она, оказывается, такая обаятельная :) Ради нее только стоит кино посмотреть ✊ ИМХО.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
совершенно не понимаю этот рейтинг. Грубая киношка, с шутками ниже пупка. Неужели 10ки ставят за грудь? Я поставила пятерочку только из любви к Энистон и уважения к Кидман.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
0782
2 апреля 2015, 12:51
Легкая комедия с очень надуманным сюжетом, это же надо столько наврать! но весело и позитивно. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
даша
13 октября 2015, 22:29
Очень классный фильм!!! Мы смотрели раза 3-не меньше! Романтическая комедия такая, но которая интересна так же парням,как и девушкам!! Смешно было каждые 5 минут практически. Теперь у каждого в телефонной книжке есть запись с именем "Дэвлин"
Надо просто при просмотре сразу настраиваться на пазитив-тогда все понравится))))
13 октября 2015, 22:29
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Царевны и Таинственная гостья
19 комментариев
Поехавшая
37 комментариев
Чебурашка
371 комментарий
Дети кукурузы
1 комментарий
Солнце моё
1 комментарий
Эскортница
9 комментариев
Праведник
101 комментарий
Бешенство
8 комментариев
The Smurfs Musical
1 комментарий
Беспринципные в деревне
21 комментарий
Астрал. Проклятие ведьм
9 комментариев
При чем тут любовь?
1 комментарий
Нюрнберг
27 комментариев
Чук и Гек. Большое приключение
32 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Царевны и Таинственная гостья
Отзывы
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Просто мы не привыкли видеть Николь в такой роли, вот и "не понравилась" ✊
На мой взгляд, вполне убедительно сыграла забавную дурочку :) а красотка - как всегда ✊
Не ожидала, что Энистон - такая красавица). В 42 года отличную форму держать - респект).
Никогда особо не обращала на нее внимания, а она, оказывается, такая обаятельная :) Ради нее только стоит кино посмотреть ✊ ИМХО.
Авторизация по e-mail